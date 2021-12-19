В Кремле назвали антиваксеров «опасными дураками»

В Кремле, Минздраве и Роспотребнадзоре оценили опасность противников вакцинации от COVID Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Противники вакцинации от коронавируса являются «опасными дураками». Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«[Назвать одним словом людей, отказывающихся от прививки] опасными дураками — это два слова. Одним словом это не выразишь», — заявил Песков в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на телеканале «Россия 1».

Об опасности противников вакцинации и агитации против прививок также высказались глава Минздрава Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Первый назвал такую агитацию «неразумными действиями», вторая считает, что антиваксеры — это «люди, пораженные страхом».

Ранее российский журналист Армен Гаспарян призвал судить знаменитостей, которые распространяют ложную информацию о вакцинации и иных фактах о коронавирусе. А главный врач «Городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова» Валерий Вечорко считает, что с антиваксерами невозможно построить диалог, передает «Федеральное агентство новостей».