В Кремле назвали антиваксеров «опасными дураками»

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В Кремле, Минздраве и Роспотребнадзоре оценили опасность противников вакцинации от COVID Фото:
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Коронавирус COVID-19

Противники вакцинации от коронавируса являются «опасными дураками». Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«[Назвать одним словом людей, отказывающихся от прививки] опасными дураками — это два слова. Одним словом это не выразишь», — заявил Песков в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на телеканале «Россия 1».

Об опасности противников вакцинации и агитации против прививок также высказались глава Минздрава Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Первый назвал такую агитацию «неразумными действиями», вторая считает, что антиваксеры — это «люди, пораженные страхом».

Ранее российский журналист Армен Гаспарян призвал судить знаменитостей, которые распространяют ложную информацию о вакцинации и иных фактах о коронавирусе. А главный врач «Городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова» Валерий Вечорко считает, что с антиваксерами невозможно построить диалог, передает «Федеральное агентство новостей».

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Противники вакцинации от коронавируса являются «опасными дураками». Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков «[Назвать одним словом людей, отказывающихся от прививки] опасными дураками — это два слова. Одним словом это не выразишь», — заявил Песков в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на телеканале «Россия 1». Об опасности противников вакцинации и агитации против прививок также высказались глава Минздрава Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Первый назвал такую агитацию «неразумными действиями», вторая считает, что антиваксеры — это «люди, пораженные страхом». Ранее российский журналист Армен Гаспарян призвал судить знаменитостей, которые распространяют ложную информацию о вакцинации и иных фактах о коронавирусе. А главный врач «Городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова» Валерий Вечорко считает, что с антиваксерами невозможно построить диалог, передает «Федеральное агентство новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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