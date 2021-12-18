Водитель автобуса помогал женщине выйти из транспорта, пояснили в «Урал-Трейд» (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Директор транспортной компании «Урал-Трейд» Алексей Карпычев прокомментировал URA.RU ситуацию с высаженной из автобуса на асфальт пенсионеркой в Екатеринбурге. По его словам, женщина была в состоянии алкогольного опьянения и вела себя неадекватно.

«Эту женщину давно наши водители знают, она часто появляется в состоянии алкогольного опьянения. Касательно ситуации 18 декабря — она зашла вместе со знакомым мужчиной в автобус вся грязная, после чего обмочилась. Видимо недержание, не могу знать. Пассажиры начали кричать и просить высадить женщину», — пояснил Карпычев URA.RU.

Директор «Урал-Трейд» также отметил, что водитель не вытащил женщину, а помогал ей выйти, так как та не могла справиться. «Нас вчера допрашивал участковый по этому делу, показал видео, как она падала на улице еще до автобуса, а ее спутник ее поднимал», — сказал он.

Также Карпычев прокомментировал действия своих подчиненных касательно высадки пассажирки. «Поступили неправильно, признаю. Изначально я хотел их уволить, однако они зарекомендовали себя как порядочные работники. Конечно, нужно было донести ее до лавочки, тут скорее сыграло недовольство пассажиров», — подытожил он.

По факту грубого обращения водителя с пенсионеркой прокуратура Екатеринбурга организовала проверку соблюдения требований законодательства при перевозке пассажиров в общественном транспорте. По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры, рассказала URA.RU старший помощник прокурора Свердловской области по связям со СМИ и общественностью Марина Канатова.