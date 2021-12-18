Свердловским пенсионерам обещают скидки за вакцинацию

Части пенсионеров сделают скидку на лекарства за вакцинацию от коронавируса Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пожилым россиянам старше 60 лет в Первоуральске будут выдавать скидочный купон за первую прививку от коронавируса. Об этом сообщают в правительстве города.

«Скидочный купон будет вручаться каждому представителю старшего поколения, впервые поставившему прививку от COVID-19. Вакцинироваться можно как в медицинском учреждении, так и в любом дополнительном пункте вакцинации», — сообщается на сайте городской администрации.

Сумма скидки по купону составит 250 рублей при покупке лекарств на общую сумму от 500 рублей. Купон на скидку будет действовать до 31 января 2022 года.