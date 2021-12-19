Врач-терапевт раскрыла, как защититься от магнитных бурь

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Депутат областной думы Александр Ильтяков в центре переливания крови. Курган , медсестра, белый халат, медицина, врач, фельдшер, медик
Медик рассказала, как бороться с влиянием на здоровье геомагнитной активности Фото:

Научно не доказано, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, однако самовнушение может привести к ухудшению самочувствия, поэтому необходимо сохранять спокойствие. Об этом заявила врач-терапевт, автор медицинских проектов Тина Петровская.

«Когда человек знает, что он метеозависим, то при известиях о грядущей магнитной буре он начинает морально готовиться к ухудшению самочувствия. Это своего рода самовнушение: появляется тревожность, стресс. Может появляться головокружение, головная боль и другие симптомы. Поэтому, главным средством от магнитных бурь будет спокойствие. Важно продолжить заниматься своими делами, сохранить свое психическое здоровье», — передает «Пятый канал» слова Петровской.

Врач также отметила, что люди из-за стресса и боязни ухудшения самочувствия забывали о своей базовой терапии. «Естественно, их состояние ухудшалось и это списывалось ими на магнитные бури или перепады давления», — уточнила она.

Ранее врач-невролог, кандидат медицинских наук Николай Базий посоветовал метеозависимым вести правильный образ жизни — соблюдать режим сна, правильно питаться и избегать стрессовых моментов. Также он рекомендует физические нагрузки. «Если человек метеочувствительный, то на фоне физических нагрузок вегетативная нервная система меньше на них влияет и человек себя комфортнее чувствует», — сказал в разговоре с URA.RU Николай Базий.

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Научно не доказано, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, однако самовнушение может привести к ухудшению самочувствия, поэтому необходимо сохранять спокойствие. Об этом заявила врач-терапевт, автор медицинских проектов Тина Петровская. «Когда человек знает, что он метеозависим, то при известиях о грядущей магнитной буре он начинает морально готовиться к ухудшению самочувствия. Это своего рода самовнушение: появляется тревожность, стресс. Может появляться головокружение, головная боль и другие симптомы. Поэтому, главным средством от магнитных бурь будет спокойствие. Важно продолжить заниматься своими делами, сохранить свое психическое здоровье», — передает «Пятый канал» слова Петровской. Врач также отметила, что люди из-за стресса и боязни ухудшения самочувствия забывали о своей базовой терапии. «Естественно, их состояние ухудшалось и это списывалось ими на магнитные бури или перепады давления», — уточнила она. Ранее врач-невролог, кандидат медицинских наук Николай Базий посоветовал метеозависимым вести правильный образ жизни — соблюдать режим сна, правильно питаться и избегать стрессовых моментов. Также он рекомендует физические нагрузки. «Если человек метеочувствительный, то на фоне физических нагрузок вегетативная нервная система меньше на них влияет и человек себя комфортнее чувствует», — сказал в разговоре с URA.RU Николай Базий.
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