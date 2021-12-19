В соцсетях обозлились на идею штрафов за отказ от вакцинации. «Нам пришел конец»

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День народного единства. Москва, грусть, трибуны, болельщики, российские флажки, зрители
Россияне не обрадовались возможным штрафам за отказ от вакцинации Фото:
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В России начали изучение опыта других стран по введению штрафов для отказавшихся от вакцинации. В Европе максимальный штраф для таких граждан может достигать 7200 евро. Пользователи соцсетей по-разному оценивают такую перспективу.

Россияне активно обсуждают высказывание главы Роспотребнадзора Анны Поповой. «Мы изучаем опыт [штрафовать за отказ от вакцинации] разных стран. Посмотрим, насколько он эффективный, насколько применимый», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1». Некоторые пользователи призывают пойти по пути многих стран Европы и ввести штрафы. Кто-то предлагает для начала повысить зарплаты до европейского уровня. А некоторые грозят революцией в случае введения таких штрафов.

В Греции, например, непривитых людей старше 60 лет будут штрафовать на 100 евро. В Австрии максимальный штраф может достигать 7200 евро, также предусмотрено лишение свободы до четырех месяцев.

Кто-то заявляет о революции в случае введения штрафов за отказ от вакцинации
Некоторые пользователи напоминают слова президента России Владимира Путина о добровольной вакцинации…
…а кто-то находится в полном недоумении
Россияне предлагают повысить зарплаты до уровня Австрии, а после ввести штрафы за отказ от вакцинации
Некоторые удивляются таким штрафам…
…а кто-то наоборот, требует ввести их как можно быстрее
А некоторые считают, что россиянам пришел «конец»

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В России начали изучение опыта других стран по введению штрафов для отказавшихся от вакцинации. В Европе максимальный штраф для таких граждан может достигать 7200 евро. Пользователи соцсетей по-разному оценивают такую перспективу. Россияне активно обсуждают высказывание главы Роспотребнадзора Анны Поповой. «Мы изучаем опыт [штрафовать за отказ от вакцинации] разных стран. Посмотрим, насколько он эффективный, насколько применимый», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1». Некоторые пользователи призывают пойти по пути многих стран Европы и ввести штрафы. Кто-то предлагает для начала повысить зарплаты до европейского уровня. А некоторые грозят революцией в случае введения таких штрафов. В Греции, например, непривитых людей старше 60 лет будут штрафовать на 100 евро. В Австрии максимальный штраф может достигать 7200 евро, также предусмотрено лишение свободы до четырех месяцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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