Россияне не обрадовались возможным штрафам за отказ от вакцинации Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России начали изучение опыта других стран по введению штрафов для отказавшихся от вакцинации. В Европе максимальный штраф для таких граждан может достигать 7200 евро. Пользователи соцсетей по-разному оценивают такую перспективу.

Россияне активно обсуждают высказывание главы Роспотребнадзора Анны Поповой. «Мы изучаем опыт [штрафовать за отказ от вакцинации] разных стран. Посмотрим, насколько он эффективный, насколько применимый», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1». Некоторые пользователи призывают пойти по пути многих стран Европы и ввести штрафы. Кто-то предлагает для начала повысить зарплаты до европейского уровня. А некоторые грозят революцией в случае введения таких штрафов.

В Греции, например, непривитых людей старше 60 лет будут штрафовать на 100 евро. В Австрии максимальный штраф может достигать 7200 евро, также предусмотрено лишение свободы до четырех месяцев.

Кто-то заявляет о революции в случае введения штрафов за отказ от вакцинации Twitter

Некоторые пользователи напоминают слова президента России Владимира Путина о добровольной вакцинации… Telegram

…а кто-то находится в полном недоумении Telegram

Россияне предлагают повысить зарплаты до уровня Австрии, а после ввести штрафы за отказ от вакцинации Twitter

Некоторые удивляются таким штрафам… Twitter

…а кто-то наоборот, требует ввести их как можно быстрее ВКонтакте

А некоторые считают, что россиянам пришел «конец» ВКонтакте