Юристы раскрыли, какие выплаты россияне получат до Нового года

19 декабря 2021 в 23:04 Размер текста - 17 +

Юрист рассказала, какие выплаты россияне получат перед Новым годом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России для некоторых категорий граждан пенсионного возраста и работников введут двойные выплаты. По словам юриста Европейской юридической службы Татьяны Трофименко, речь идет о выплатах, перечисление которых приходится на праздничные дни. Также перед Новым годом выплачиваются премии. По словам юриста, ряд выплат существует на региональном и отраслевом уровне. Местные власти уже заявили о мерах поддержки и пожилым людям, и семьям с детьми, передает Life . В Курганской области все семьи с детьми-инвалидами возрастом до 17 лет получат единоразовую выплату до начала 2022 года. Размер материальной помощи составит 10 тысяч рублей.

Во многих регионах малоимущие пенсионеры могут получать адресную помощь от местных отделений соцзащиты. Помощь получат работники горно-металлургической отрасли и члены их семей, ветераны труда, неработающие пенсионеры.

В конце декабря получат выплаты и те пожилые люди, которые отмечают в эти дни особые даты. Например, дни рождения или юбилеи совместной жизни. Доплаты пожилым супругам могут составлять порядка 10 тысяч рублей.

В Москве положена выплата пожилым людям, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, достигшим 65 лет и сделавшим прививку двухкомпонентной вакциной от COVID в полном объеме. Пенсионеры могут выбрать — получить им подарочный набор или денежную компенсацию в размере 10 000 рублей, уточняет юрист Оксана Красовская.

В Курской области пенсионерам положена аналогичная выплата. Возраст определяется на дату прохождения вакцинации. Сумма единовременной выплаты там составляет 500 рублей. Ранее сообщалось, что россияне получат пенсии и заработную плату за декабрь, премии,13 зарплату, пособия до конца 2021 года. Все это уже заложено в бюджет, денежные выплаты производятся перед праздниками. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России для некоторых категорий граждан пенсионного возраста и работников введут двойные выплаты. По словам юриста Европейской юридической службы Татьяны Трофименко, речь идет о выплатах, перечисление которых приходится на праздничные дни. Также перед Новым годом выплачиваются премии. По словам юриста, ряд выплат существует на региональном и отраслевом уровне. Местные власти уже заявили о мерах поддержки и пожилым людям, и семьям с детьми, передает Life. Ранее сообщалось, что россияне получат пенсии и заработную плату за декабрь, премии,13 зарплату, пособия до конца 2021 года. Все это уже заложено в бюджет, денежные выплаты производятся перед праздниками. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.