Юристы раскрыли, какие выплаты россияне получат до Нового года

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Юрист рассказала, какие выплаты россияне получат перед Новым годом Фото:

В России для некоторых категорий граждан пенсионного возраста и работников введут двойные выплаты. По словам юриста Европейской юридической службы Татьяны Трофименко, речь идет о выплатах, перечисление которых приходится на праздничные дни. Также перед Новым годом выплачиваются премии.

По словам юриста, ряд выплат существует на региональном и отраслевом уровне. Местные власти уже заявили о мерах поддержки и пожилым людям, и семьям с детьми, передает Life.

  • В Курганской области все семьи с детьми-инвалидами возрастом до 17 лет получат единоразовую выплату до начала 2022 года. Размер материальной помощи составит 10 тысяч рублей.
  • Во многих регионах малоимущие пенсионеры могут получать адресную помощь от местных отделений соцзащиты. Помощь получат работники горно-металлургической отрасли и члены их семей, ветераны труда, неработающие пенсионеры.
  • В конце декабря получат выплаты и те пожилые люди, которые отмечают в эти дни особые даты. Например, дни рождения или юбилеи совместной жизни. Доплаты пожилым супругам могут составлять порядка 10 тысяч рублей.
  • В Москве положена выплата пожилым людям, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, достигшим 65 лет и сделавшим прививку двухкомпонентной вакциной от COVID в полном объеме. Пенсионеры могут выбрать — получить им подарочный набор или денежную компенсацию в размере 10 000 рублей, уточняет юрист Оксана Красовская.
  • В Курской области пенсионерам положена аналогичная выплата. Возраст определяется на дату прохождения вакцинации. Сумма единовременной выплаты там составляет 500 рублей.

Ранее сообщалось, что россияне получат пенсии и заработную плату за декабрь, премии,13 зарплату, пособия до конца 2021 года. Все это уже заложено в бюджет, денежные выплаты производятся перед праздниками. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

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В России для некоторых категорий граждан пенсионного возраста и работников введут двойные выплаты. По словам юриста Европейской юридической службы Татьяны Трофименко, речь идет о выплатах, перечисление которых приходится на праздничные дни. Также перед Новым годом выплачиваются премии. По словам юриста, ряд выплат существует на региональном и отраслевом уровне. Местные власти уже заявили о мерах поддержки и пожилым людям, и семьям с детьми, передает Life. Ранее сообщалось, что россияне получат пенсии и заработную плату за декабрь, премии,13 зарплату, пособия до конца 2021 года. Все это уже заложено в бюджет, денежные выплаты производятся перед праздниками. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
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