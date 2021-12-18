Покупатель закрывшегося в Перми мясокомбината затеял его реформу

Выпуск продукции на мясокомбинате в Перми прекратили в 2019 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новый собственник закрывшегося АО «Пермский мясокомбинат» начал процедуру его реорганизации. Решение принято единственным акционером мясокомбината, ООО «Агропромхолдинг «Дороничи», указано в документе, размещенном в СБИС.

«Принято решение реорганизовать Акционерное общество „Пермский мясокомбинат“ в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью. Полное фирменное наименование общества с ограниченной ответственностью: ООО „Пермский мясокомбинат“. Место нахождения общества с ограниченной ответственностью: город Пермь, улица Дзержинского, дом 31», — говорится в решении.

Уставный капитал ООО составит 291,2 млн рублей, а его генеральным директором избран Николай Зайков. Указано также, что юридическое лицо «является правопреемником акционерного общества по всем его правам и обязательствам».

URA.RU рассказывало, что принадлежавший группе «ПРОДО» «Пермский мясокомбинат» прекратил производственную деятельность в 2019 году. Причина — низкая рентабельность. Основная часть сотрудников предприятия лишилась работы. В 2021 году площадку, где располагался комбинат, приобрел «Агропромхолдинг «Дороничи». Сумма сделки, по данным СМИ, превысила 200 млн рублей.