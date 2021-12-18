18 декабря 2021
17 декабря 2021
16 декабря 2021

Покупатель закрывшегося в Перми мясокомбината затеял его реформу

© Служба новостей «URA.RU»
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Мясокомбинат
Выпуск продукции на мясокомбинате в Перми прекратили в 2019 году Фото:

Новый собственник закрывшегося АО «Пермский мясокомбинат» начал процедуру его реорганизации. Решение принято единственным акционером мясокомбината, ООО «Агропромхолдинг «Дороничи», указано в документе, размещенном в СБИС.

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«Принято решение реорганизовать Акционерное общество „Пермский мясокомбинат“ в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью. Полное фирменное наименование общества с ограниченной ответственностью: ООО „Пермский мясокомбинат“. Место нахождения общества с ограниченной ответственностью: город Пермь, улица Дзержинского, дом 31», — говорится в решении.

Уставный капитал ООО составит 291,2 млн рублей, а его генеральным директором избран Николай Зайков. Указано также, что юридическое лицо «является правопреемником акционерного общества по всем его правам и обязательствам».

URA.RU рассказывало, что принадлежавший группе «ПРОДО» «Пермский мясокомбинат» прекратил производственную деятельность в 2019 году. Причина — низкая рентабельность. Основная часть сотрудников предприятия лишилась работы. В 2021 году площадку, где располагался комбинат, приобрел «Агропромхолдинг «Дороничи». Сумма сделки, по данным СМИ, превысила 200 млн рублей.

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Новый собственник закрывшегося АО «Пермский мясокомбинат» начал процедуру его реорганизации. Решение принято единственным акционером мясокомбината, ООО «Агропромхолдинг «Дороничи», указано в документе, размещенном в СБИС. «Принято решение реорганизовать Акционерное общество „Пермский мясокомбинат“ в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью. Полное фирменное наименование общества с ограниченной ответственностью: ООО „Пермский мясокомбинат“. Место нахождения общества с ограниченной ответственностью: город Пермь, улица Дзержинского, дом 31», — говорится в решении. Уставный капитал ООО составит 291,2 млн рублей, а его генеральным директором избран Николай Зайков. Указано также, что юридическое лицо «является правопреемником акционерного общества по всем его правам и обязательствам». URA.RU рассказывало, что принадлежавший группе «ПРОДО» «Пермский мясокомбинат» прекратил производственную деятельность в 2019 году. Причина — низкая рентабельность. Основная часть сотрудников предприятия лишилась работы. В 2021 году площадку, где располагался комбинат, приобрел «Агропромхолдинг «Дороничи». Сумма сделки, по данным СМИ, превысила 200 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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