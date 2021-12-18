Покупатель закрывшегося в Перми мясокомбината затеял его реформу

Новый собственник закрывшегося АО «Пермский мясокомбинат» начал процедуру его реорганизации. Решение принято единственным акционером мясокомбината, ООО «Агропромхолдинг «Дороничи», указано в документе, размещенном в СБИС.
«Принято решение реорганизовать Акционерное общество „Пермский мясокомбинат“ в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью. Полное фирменное наименование общества с ограниченной ответственностью: ООО „Пермский мясокомбинат“. Место нахождения общества с ограниченной ответственностью: город Пермь, улица Дзержинского, дом 31», — говорится в решении.
Уставный капитал ООО составит 291,2 млн рублей, а его генеральным директором избран Николай Зайков. Указано также, что юридическое лицо «является правопреемником акционерного общества по всем его правам и обязательствам».
URA.RU рассказывало, что принадлежавший группе «ПРОДО» «Пермский мясокомбинат» прекратил производственную деятельность в 2019 году. Причина — низкая рентабельность. Основная часть сотрудников предприятия лишилась работы. В 2021 году площадку, где располагался комбинат, приобрел «Агропромхолдинг «Дороничи». Сумма сделки, по данным СМИ, превысила 200 млн рублей.
Новый собственник закрывшегося АО «Пермский мясокомбинат» начал процедуру его реорганизации. Решение принято единственным акционером мясокомбината, ООО «Агропромхолдинг «Дороничи», указано в документе, размещенном в СБИС. «Принято решение реорганизовать Акционерное общество „Пермский мясокомбинат“ в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью. Полное фирменное наименование общества с ограниченной ответственностью: ООО „Пермский мясокомбинат“. Место нахождения общества с ограниченной ответственностью: город Пермь, улица Дзержинского, дом 31», — говорится в решении. Уставный капитал ООО составит 291,2 млн рублей, а его генеральным директором избран Николай Зайков. Указано также, что юридическое лицо «является правопреемником акционерного общества по всем его правам и обязательствам». URA.RU рассказывало, что принадлежавший группе «ПРОДО» «Пермский мясокомбинат» прекратил производственную деятельность в 2019 году. Причина — низкая рентабельность. Основная часть сотрудников предприятия лишилась работы. В 2021 году площадку, где располагался комбинат, приобрел «Агропромхолдинг «Дороничи». Сумма сделки, по данным СМИ, превысила 200 млн рублей.