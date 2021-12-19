19 декабря 2021

Всемирный банк предрек аномально высокую инфляцию в России

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По прогнозам Дэвида Найта, российскую экономику ждет четыре потрясения в предстоящем году Фото:

Российская экономика может столкнуться с неожиданно высокой инфляцией в предстоящем году. Об этом заявил главный экономист Всемирного банка по России Дэвид Найт.

«Вопрос о том, как долго продлится аномально высокая инфляция, остается открытым, более того, нельзя исключать и новые шоки для экономики», — сообщил Найт в интервью ведомостям. К другим рискам, с которыми может столкнется экономика РФ в 2022 году, экономист относит развитие пандемии, международные санкции и энергопереход.

Ранее гендиректор Московской международной бизнес ассоциации Александр Борисов заявил, что в ближайшее десятилетие темпы инфляции в России будут доходить до 10% ежегодно. Борисов отметил, что экономический рост без инфляции невозможен.

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Российская экономика может столкнуться с неожиданно высокой инфляцией в предстоящем году. Об этом заявил главный экономист Всемирного банка по России Дэвид Найт. «Вопрос о том, как долго продлится аномально высокая инфляция, остается открытым, более того, нельзя исключать и новые шоки для экономики», — сообщил Найт в интервью ведомостям. К другим рискам, с которыми может столкнется экономика РФ в 2022 году, экономист относит развитие пандемии, международные санкции и энергопереход. Ранее гендиректор Московской международной бизнес ассоциации Александр Борисов заявил, что в ближайшее десятилетие темпы инфляции в России будут доходить до 10% ежегодно. Борисов отметил, что экономический рост без инфляции невозможен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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