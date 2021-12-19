Всемирный банк предрек аномально высокую инфляцию в России 20 декабря 2021 в 07:05 Размер текста - 17 + По прогнозам Дэвида Найта, российскую экономику ждет четыре потрясения в предстоящем году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российская экономика может столкнуться с неожиданно высокой инфляцией в предстоящем году. Об этом заявил главный экономист Всемирного банка по России Дэвид Найт. «Вопрос о том, как долго продлится аномально высокая инфляция, остается открытым, более того, нельзя исключать и новые шоки для экономики», — сообщил Найт в интервью ведомостям. К другим рискам, с которыми может столкнется экономика РФ в 2022 году, экономист относит развитие пандемии, международные санкции и энергопереход. Ранее гендиректор Московской международной бизнес ассоциации Александр Борисов заявил, что в ближайшее десятилетие темпы инфляции в России будут доходить до 10% ежегодно. Борисов отметил, что экономический рост без инфляции невозможен. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Российская экономика может столкнуться с неожиданно высокой инфляцией в предстоящем году. Об этом заявил главный экономист Всемирного банка по России Дэвид Найт. «Вопрос о том, как долго продлится аномально высокая инфляция, остается открытым, более того, нельзя исключать и новые шоки для экономики», — сообщил Найт в интервью ведомостям. К другим рискам, с которыми может столкнется экономика РФ в 2022 году, экономист относит развитие пандемии, международные санкции и энергопереход. Ранее гендиректор Московской международной бизнес ассоциации Александр Борисов заявил, что в ближайшее десятилетие темпы инфляции в России будут доходить до 10% ежегодно. Борисов отметил, что экономический рост без инфляции невозможен. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям