Всемирный банк предрек аномально высокую инфляцию в России

Российская экономика может столкнуться с неожиданно высокой инфляцией в предстоящем году. Об этом заявил главный экономист Всемирного банка по России Дэвид Найт.
«Вопрос о том, как долго продлится аномально высокая инфляция, остается открытым, более того, нельзя исключать и новые шоки для экономики», — сообщил Найт в интервью ведомостям. К другим рискам, с которыми может столкнется экономика РФ в 2022 году, экономист относит развитие пандемии, международные санкции и энергопереход.
Ранее гендиректор Московской международной бизнес ассоциации Александр Борисов заявил, что в ближайшее десятилетие темпы инфляции в России будут доходить до 10% ежегодно. Борисов отметил, что экономический рост без инфляции невозможен.
Российская экономика может столкнуться с неожиданно высокой инфляцией в предстоящем году. Об этом заявил главный экономист Всемирного банка по России Дэвид Найт. «Вопрос о том, как долго продлится аномально высокая инфляция, остается открытым, более того, нельзя исключать и новые шоки для экономики», — сообщил Найт в интервью ведомостям. К другим рискам, с которыми может столкнется экономика РФ в 2022 году, экономист относит развитие пандемии, международные санкции и энергопереход. Ранее гендиректор Московской международной бизнес ассоциации Александр Борисов заявил, что в ближайшее десятилетие темпы инфляции в России будут доходить до 10% ежегодно. Борисов отметил, что экономический рост без инфляции невозможен.