19 декабря 2021
18 декабря 2021
17 декабря 2021

По центру Челябинска ходит вооруженный подросток. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Подросток с автоматом. Челябинск
Молодой человек держит автомат наготове Фото:

По центру Челябинска, 20 декабря, ходит вооруженный подросток, который держит в руках оружие, внешне похожее на автомат Калашникова. С молодым человеком повстречался корреспондент URA.RU.

«Молодой человек идет по центру Челябинска и держит автомат наготове. Большинство прохожих не обращают на странного парня внимание. Но один из прохожих шарахнулся в сторону, увидев направленный на него автомат», — сообщил корреспондент URA.RU.

Парень с оружием, напоминающем «калашников», проследовал от площади Революции (гостиница «Южный Урал») в сторону остановки «Детского мир». Вероятно, что в руках подростка находится страйкбольный АК.

Один из прохожих испугался, увидев в руках подростка автомат
Фото:

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По центру Челябинска, 20 декабря, ходит вооруженный подросток, который держит в руках оружие, внешне похожее на автомат Калашникова. С молодым человеком повстречался корреспондент URA.RU. «Молодой человек идет по центру Челябинска и держит автомат наготове. Большинство прохожих не обращают на странного парня внимание. Но один из прохожих шарахнулся в сторону, увидев направленный на него автомат», — сообщил корреспондент URA.RU. Парень с оружием, напоминающем «калашников», проследовал от площади Революции (гостиница «Южный Урал») в сторону остановки «Детского мир». Вероятно, что в руках подростка находится страйкбольный АК.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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