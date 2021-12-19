Молодой человек держит автомат наготове Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По центру Челябинска, 20 декабря, ходит вооруженный подросток, который держит в руках оружие, внешне похожее на автомат Калашникова. С молодым человеком повстречался корреспондент URA.RU.

«Молодой человек идет по центру Челябинска и держит автомат наготове. Большинство прохожих не обращают на странного парня внимание. Но один из прохожих шарахнулся в сторону, увидев направленный на него автомат», — сообщил корреспондент URA.RU.

Парень с оружием, напоминающем «калашников», проследовал от площади Революции (гостиница «Южный Урал») в сторону остановки «Детского мир». Вероятно, что в руках подростка находится страйкбольный АК.

Один из прохожих испугался, увидев в руках подростка автомат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU