В Екатеринбурге нашли тело 17-летнего студента из Нижнего Тагила

Тело погибшего найдено в квартире его сестры в Екатеринбурге Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге найден мертвым 17-летний студент колледжа имени Попова из Нижнего Тагила (Свердловская область). Тело юноши обнаружили в квартире его сестры на улице Шаумяна.

«Внешних признаков насилия нет. В переписке с друзьями студент жаловался на раздвоение личности и голоса в голове. Предсмертной записки не оставил», — рассказал осведомленный источник «КП-Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU обратился в следственное управление СК РФ по Свердловской области. Там сказали, что не комментируют ситуацию.

Ранее школьница из Екатеринбурга покончила с собой, уехав на соревнования. Девочка воспитывалась в благополучной семье, не состояла на учете и занималась спортом.