19 декабря 2021
18 декабря 2021

В Екатеринбурге нашли тело 17-летнего студента из Нижнего Тагила

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Тело погибшего найдено в квартире его сестры в Екатеринбурге Фото:

В Екатеринбурге найден мертвым 17-летний студент колледжа имени Попова из Нижнего Тагила (Свердловская область). Тело юноши обнаружили в квартире его сестры на улице Шаумяна.

«Внешних признаков насилия нет. В переписке с друзьями студент жаловался на раздвоение личности и голоса в голове. Предсмертной записки не оставил», — рассказал осведомленный источник «КП-Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU обратился в следственное управление СК РФ по Свердловской области. Там сказали, что не комментируют ситуацию.

Ранее школьница из Екатеринбурга покончила с собой, уехав на соревнования. Девочка воспитывалась в благополучной семье, не состояла на учете и занималась спортом.

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В Екатеринбурге найден мертвым 17-летний студент колледжа имени Попова из Нижнего Тагила (Свердловская область). Тело юноши обнаружили в квартире его сестры на улице Шаумяна. «Внешних признаков насилия нет. В переписке с друзьями студент жаловался на раздвоение личности и голоса в голове. Предсмертной записки не оставил», — рассказал осведомленный источник «КП-Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился в следственное управление СК РФ по Свердловской области. Там сказали, что не комментируют ситуацию. Ранее школьница из Екатеринбурга покончила с собой, уехав на соревнования. Девочка воспитывалась в благополучной семье, не состояла на учете и занималась спортом.
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