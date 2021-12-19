Учитель порвала тетрадь ученика и дала пощечину Фото: Анна Майорова © URA.RU

Родители ребенка, которого ударила учительница в школе №2 в Березовском, отказались от претензий к педагогу. Об этом сообщает источник URA.RU, знакомый с ситуацией.

«Родители претензий к учителю не имеют. Они поделились об этом с полицией и директором школы. Ребенок и так состоит везде на учете, на него собирают информацию по школе, у социального педагога», — сказал собеседник URA.RU.

Ранее сообщалось, что родители школы встали на сторону учителя. По их мнению, ситуация, при которой ученик позволяет себе хамить учителю и срывать уроки, сама по себе ужасна. Конфликт случился 19 декабря, учительница порвала тетрадь ученика шестого класса и дала ему пощечину. По словам одноклассников, ученик сидел в телефоне во время урока, не выполнил указания педагога и обратился к ней на «ты».