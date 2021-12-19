19 декабря 2021
18 декабря 2021

Родители избитого учителем ребенка в Березовском дали показания. Они отказались от всех претензий

© Служба новостей «URA.RU»
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Учитель порвала тетрадь ученика и дала пощечину Фото:

Родители ребенка, которого ударила учительница в школе №2 в Березовском, отказались от претензий к педагогу. Об этом сообщает источник URA.RU, знакомый с ситуацией.

«Родители претензий к учителю не имеют. Они поделились об этом с полицией и директором школы. Ребенок и так состоит везде на учете, на него собирают информацию по школе, у социального педагога», — сказал собеседник URA.RU.

Ранее сообщалось, что родители школы встали на сторону учителя. По их мнению, ситуация, при которой ученик позволяет себе хамить учителю и срывать уроки, сама по себе ужасна. Конфликт случился 19 декабря, учительница порвала тетрадь ученика шестого класса и дала ему пощечину. По словам одноклассников, ученик сидел в телефоне во время урока, не выполнил указания педагога и обратился к ней на «ты».

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Родители ребенка, которого ударила учительница в школе №2 в Березовском, отказались от претензий к педагогу. Об этом сообщает источник URA.RU, знакомый с ситуацией. «Родители претензий к учителю не имеют. Они поделились об этом с полицией и директором школы. Ребенок и так состоит везде на учете, на него собирают информацию по школе, у социального педагога», — сказал собеседник URA.RU. Ранее сообщалось, что родители школы встали на сторону учителя. По их мнению, ситуация, при которой ученик позволяет себе хамить учителю и срывать уроки, сама по себе ужасна. Конфликт случился 19 декабря, учительница порвала тетрадь ученика шестого класса и дала ему пощечину. По словам одноклассников, ученик сидел в телефоне во время урока, не выполнил указания педагога и обратился к ней на «ты».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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