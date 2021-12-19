Неверный диагноз медиков стоил молодому человеку жизни (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из-за неправильно поставленного диагноза жительница Заводоуковска (Тюменская область) потеряла 19-летнего сына. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Женщина подала в суд на медиков и выиграла компенсацию в 800 тысяч рублей.

«15 декабря 2019 года 19-летний парень поступил в больницу после приступа эпилепсии, при котором он упал и ударился головой. Неправильно установленный диагноз повлек неверное и несвоевременное выполнение лечебных мероприятий. В результате сын истицы умер», — сообщили URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Женщина подала иск на компенсацию морального вреда, ответчиком выступила «Областная больница № 12». Как выяснилось в суде, из-за проблем с постановкой диагноза, черепно-мозговая травма, которую получил молодой человек, прогрессировала и привела к смерти.

Страдания матери оценили в 800 000 рублей. URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Тюменской области.