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Молодой тюменец скончался из-за ошибки медиков. Его мать отсудила у больницы 800 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Неверный диагноз медиков стоил молодому человеку жизни (архивное фото) Фото:

Из-за неправильно поставленного диагноза жительница Заводоуковска (Тюменская область) потеряла 19-летнего сына. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Женщина подала в суд на медиков и выиграла компенсацию в 800 тысяч рублей.

«15 декабря 2019 года 19-летний парень поступил в больницу после приступа эпилепсии, при котором он упал и ударился головой. Неправильно установленный диагноз повлек неверное и несвоевременное выполнение лечебных мероприятий. В результате сын истицы умер», — сообщили URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Женщина подала иск на компенсацию морального вреда, ответчиком выступила «Областная больница № 12». Как выяснилось в суде, из-за проблем с постановкой диагноза, черепно-мозговая травма, которую получил молодой человек, прогрессировала и привела к смерти.

Страдания матери оценили в 800 000 рублей. URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Тюменской области.

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Из-за неправильно поставленного диагноза жительница Заводоуковска (Тюменская область) потеряла 19-летнего сына. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Женщина подала в суд на медиков и выиграла компенсацию в 800 тысяч рублей. «15 декабря 2019 года 19-летний парень поступил в больницу после приступа эпилепсии, при котором он упал и ударился головой. Неправильно установленный диагноз повлек неверное и несвоевременное выполнение лечебных мероприятий. В результате сын истицы умер», — сообщили URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Женщина подала иск на компенсацию морального вреда, ответчиком выступила «Областная больница № 12». Как выяснилось в суде, из-за проблем с постановкой диагноза, черепно-мозговая травма, которую получил молодой человек, прогрессировала и привела к смерти. Страдания матери оценили в 800 000 рублей. URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Тюменской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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