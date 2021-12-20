Глава Тамбовской области решил, как победить отток населения

В Тамбовской области разработают проекты развития муниципалитетов, отметил Максим Егоров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тамбовской области будут решать проблему оттока населения путем изменения облика и общественной атмосферы городов и сел. Обсуждать эти меры будут на форуме «Тамбовская область: время новых решений». Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы региона Максим Егоров.

«Создание удобной, благоустроенной и современной среды, максимально приспособленной для жителей, — одна из главных задач на ближайшее время. Мы планируем разработать новые проекты развития всех муниципалитетов Тамбовской области на следующий год и приступить к их реализации. Изменение облика и общественной атмосферы наших городов и сел — один из главных путей решения проблемы оттока населения», — заявил Егоров, приглашая гостей на форум.

Форум «Тамбовская область: время новых решений» пройдет с 21 по 23 декабря. На площадке технопарка «Державинский» соберутся ведущие архитекторы, урбанисты и другие эксперты со всей России. Среди участников будут замдиректора департамента Минстроя РФ Юлия Талалайкина, создатель Урбан-лаборатории в МГУ Мария Левашова и заместитель гендиректора фонда «ДОМ.РФ» Антон Финогенов. Вместе с местными специалистами они будут разрабатывать стратегию развития Тамбовской области. Участники обсудят принципы формирования городской среды, капитализацию символических ресурсов, всесезонные ландшафты в регионах с холодным климатом и кейсы создания общественных пространств в России.

Егоров был назначен врио Главы Тамбовской области 4 октября 2021 года указом президента России Владимира Путина. Он отметил, что понимает проблемы региона и готов выполнять любые задачи.