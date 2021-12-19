В ХМАО власти признались, что не справляются с уборкой снега

Депутаты Лянтора передали полномочия уборки снега и содержания дорог администрации Сургутского района Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Депутаты Лянтора отказались от полномочий по уборке снега на городских улицах, передав их на уровень администрации Сургутского района. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к лянторской думе, приложив аудио-запись внеочередного заседания народных избранников.

«Ежегодно у нас ухудшается ситуация с содержанием дорог, подрядчики не могут зайти в Лянтор из-за цены контракта. Вопросы централизации полномочий и создания МУПа, который бы обслуживал городские дороги обсуждались в районе давно. Предложение таково: передать полномочия по содержанию дорог в Сургутский район», — сказано в записи заседания спикером думы Лянтора Александром Нелюбиным. После обсуждения вопроса, большинством голосов депутаты утвердили проект решения о передаче полномочий в районную мэрию.

Источник URA.RU в районной политтусовке считает, что таким образом власти Лянтора пытаются переложить ответственность на районных властей за одну из главных городских проблем и уйти от конфликта с компанией-подрядчиком «Интеграция», с которой у мэрии идут судебные тяжбы. Впрочем другой инсайдер, близкий к властям Сургутского района, утверждает, что даже в случае передачи полномочий, чиновники Лянтора будут вынуждены решить конфликт нынешний с подрядчиком самостоятельно, поскольку контракт на уборку снега был заключен ранее передачи полномочий.

В пресс-службе администрации Сургутского района заявили, что еще не видели итогового решения лянторских депутатов. «Решения думы о передачи полномочий еще не проступило для ознакомления в администрацию. В любом случае, этот вопрос должен быть рассмотрен депутатами думы Сургутского района», — прокомментировали ситуацию в мэрии. Комментарий от спикера районной думы Валентина Полторацкого URA.RU получить не удалось, он не ответил на звонок журналиста.

Ранее URA.RU сообщало, что мэр из ХМАО извинился перед жителям за плохую уборку снега. При этом в качестве виновника ситуации он назвал главу подрядной организации — Евгения Городилова.