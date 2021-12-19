19 декабря 2021

У ЦПКиО в Екатеринбурге начался пожар. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в ТЦ Триада. Пермь, мчс, пожарная машина, пожар, мчс эмблема
Пожарные быстро локализовали возгорание Фото:

На пересечении улиц Щорса и Машинной в Екатеринбурге (рядом с Центральным парком культуры и отдыха) загорелся строительный вагон. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

«На пересечении улиц Щорса и Машинной произошел пожар», — говорится в сообщении группы «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте». Очевидцы сняли видео, на котором видно, как от места возгорания поднимается густой черный дым.

В пресс-службе управления МЧС по Свердловской области URA.RU сообщили, что загорелся строительный вагон недалеко от ЦПКиО. «Был пожар на 17 квадратных метрах, пострадавших нет. Пожар уже локализован», — сообщили в пресс-службе.

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На пересечении улиц Щорса и Машинной в Екатеринбурге (рядом с Центральным парком культуры и отдыха) загорелся строительный вагон. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. «На пересечении улиц Щорса и Машинной произошел пожар», — говорится в сообщении группы «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте». Очевидцы сняли видео, на котором видно, как от места возгорания поднимается густой черный дым. В пресс-службе управления МЧС по Свердловской области URA.RU сообщили, что загорелся строительный вагон недалеко от ЦПКиО. «Был пожар на 17 квадратных метрах, пострадавших нет. Пожар уже локализован», — сообщили в пресс-службе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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