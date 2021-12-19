Пожарные быстро локализовали возгорание Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

На пересечении улиц Щорса и Машинной в Екатеринбурге (рядом с Центральным парком культуры и отдыха) загорелся строительный вагон. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

«На пересечении улиц Щорса и Машинной произошел пожар», — говорится в сообщении группы «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте». Очевидцы сняли видео, на котором видно, как от места возгорания поднимается густой черный дым.

В пресс-службе управления МЧС по Свердловской области URA.RU сообщили, что загорелся строительный вагон недалеко от ЦПКиО. «Был пожар на 17 квадратных метрах, пострадавших нет. Пожар уже локализован», — сообщили в пресс-службе.