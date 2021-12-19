19 декабря 2021
18 декабря 2021
17 декабря 2021

В Магнитогорске задержали противника QR-кодов

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированная акция в поддержку оппозиционера. Москва, силовики, протестующие, митинг, росгвардия, протест, навальнинг, винтилово, омон, хапун, задержание актививстов
Организатора схода задержали после заявления администрации торгового центра Фото:
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В Магнитогорске (Челябинская область) сотрудниками полиции задержан представитель движения «Левый Фронт» Олег Ковалев, организовавший народный сход против введения QR-кодов. Об этом сообщает координатор движения Сергей Удальцов.

«Олега Ковалева перед началом акции задержали полицейские из-за того, что администрация ТЦ „Гостиный двор“, возле которого проходят городские протесты, написала заявление. Организаторов обвинили в создании препятствий для работы торгового центра», — говорится в интервью Удальцова агентству «Свободная Пресса».

В штабе «Левого Фронта» отметили, что акции протеста проходят на значительном расстоянии от торгового центра. По мнению координаторов движения, обвинения администрации ТЦ являются ложными. Однако полиция по данному факту начала проверку.

URA.RU связалось с пресс-службой УМВД Магнитогорска. Там ответили, что информация по задержанию Ковалева является персональной, и не подлежит разглашению.

В сентябре Олега Ковалева также задерживали сотрудники полиции. За день до задержания он призывал жителей принять участие в уличной акции «Левого фронта».

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В Магнитогорске (Челябинская область) сотрудниками полиции задержан представитель движения «Левый Фронт» Олег Ковалев, организовавший народный сход против введения QR-кодов. Об этом сообщает координатор движения Сергей Удальцов. «Олега Ковалева перед началом акции задержали полицейские из-за того, что администрация ТЦ „Гостиный двор“, возле которого проходят городские протесты, написала заявление. Организаторов обвинили в создании препятствий для работы торгового центра», — говорится в интервью Удальцова агентству «Свободная Пресса». В штабе «Левого Фронта» отметили, что акции протеста проходят на значительном расстоянии от торгового центра. По мнению координаторов движения, обвинения администрации ТЦ являются ложными. Однако полиция по данному факту начала проверку. URA.RU связалось с пресс-службой УМВД Магнитогорска. Там ответили, что информация по задержанию Ковалева является персональной, и не подлежит разглашению. В сентябре Олега Ковалева также задерживали сотрудники полиции. За день до задержания он призывал жителей принять участие в уличной акции «Левого фронта».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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