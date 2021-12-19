В Магнитогорске задержали противника QR-кодов

Организатора схода задержали после заявления администрации торгового центра Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

В Магнитогорске (Челябинская область) сотрудниками полиции задержан представитель движения «Левый Фронт» Олег Ковалев, организовавший народный сход против введения QR-кодов. Об этом сообщает координатор движения Сергей Удальцов.

«Олега Ковалева перед началом акции задержали полицейские из-за того, что администрация ТЦ „Гостиный двор“, возле которого проходят городские протесты, написала заявление. Организаторов обвинили в создании препятствий для работы торгового центра», — говорится в интервью Удальцова агентству «Свободная Пресса».

В штабе «Левого Фронта» отметили, что акции протеста проходят на значительном расстоянии от торгового центра. По мнению координаторов движения, обвинения администрации ТЦ являются ложными. Однако полиция по данному факту начала проверку.

URA.RU связалось с пресс-службой УМВД Магнитогорска. Там ответили, что информация по задержанию Ковалева является персональной, и не подлежит разглашению.

В сентябре Олега Ковалева также задерживали сотрудники полиции. За день до задержания он призывал жителей принять участие в уличной акции «Левого фронта».