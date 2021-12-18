18 декабря 2021
17 декабря 2021
16 декабря 2021

Многие пермяки не хотят идти на работу из-за вакцинации

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинация сотрудников завода «Стальмост». Курган , укол, прививка, вакцина, вакцинация
От некоторых предложений по работе пермяки отказываются из-за обязательной вакцинации Фото:
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Коронавирус COVID-19

Среди опрошенных жителей Пермского края 14% отказываются от предложений по работе из-за обязательной вакцинации от коронавируса. Таким исследованием с URA.RU поделились в компании HeadHunter.

«14% жителей Пермского края сообщили, что от некоторых предложений о работе их отталкивает условие обязательной вакцинации», — сообщается в исследовании. Больше всего (58%) пермяки недовольны тем, что компании работодатель редко приглашает их на собеседования.

Также 30% пермяков не устраивает зарплата, указанная в вакансиях, а 28% не устраивает, что зарплата не указана вообще. 29% опрошенных жителей края смутили негативные отзывы о компании, 27% ответили что не понимают из вакансии, что от них хочет работодатель. 28% не понравилось местоположение компании, а 10% не хотят работать в офисе или на полный день.

Почти половина (41%) признались, что не уверены в себе при поиске работы — считают, что не имеют нужных навыков. 32% пермяков считают, что по их специальностям мало вакансий, а 14% боятся отказа на работе из-за возраста. Только 6% заявили, что никаких трудностей при поиске работы они не испытывают.

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Среди опрошенных жителей Пермского края 14% отказываются от предложений по работе из-за обязательной вакцинации от коронавируса. Таким исследованием с URA.RU поделились в компании HeadHunter. «14% жителей Пермского края сообщили, что от некоторых предложений о работе их отталкивает условие обязательной вакцинации», — сообщается в исследовании. Больше всего (58%) пермяки недовольны тем, что компании работодатель редко приглашает их на собеседования. Также 30% пермяков не устраивает зарплата, указанная в вакансиях, а 28% не устраивает, что зарплата не указана вообще. 29% опрошенных жителей края смутили негативные отзывы о компании, 27% ответили что не понимают из вакансии, что от них хочет работодатель. 28% не понравилось местоположение компании, а 10% не хотят работать в офисе или на полный день. Почти половина (41%) признались, что не уверены в себе при поиске работы — считают, что не имеют нужных навыков. 32% пермяков считают, что по их специальностям мало вакансий, а 14% боятся отказа на работе из-за возраста. Только 6% заявили, что никаких трудностей при поиске работы они не испытывают.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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