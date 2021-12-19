19 декабря 2021
18 декабря 2021

Челябинск преобразился в преддверии Нового года. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодняя иллюминация и украшения. Челябинск, нулевая верста, гирлянда, новый год, кировка, иллюминация, праздник
У входа на Кировку установили светомузыкальную арку Фото:

В преддверии Нового года на улицах Челябинска практически завершилась установка праздничной иллюминации и арт-объектов. Самой красочной стала главная пешеходная зона города — Кировка, передает корреспондент URA.RU.

При входе на Кировку, как и год назад, для челябинцев смонтировали светомузыкальную арку. Многие заведения присоединились к новогоднему флешмобу. Бары и рестораны на Кировке вывесили иллюминацию на фасадах зданий, выставили и украсили перед входом в заведения, даже установили фигуру новогоднего оленя.

У здания Челябинской филармонии появились снеговики. Если пройти дальше по Троицкому мосту, то можно увидеть еще одну новогоднюю елку. На площади Революции завершается строительство главного ледового городка. Уже установили новогоднюю елку, готов барельеф с тигром, который является символом 2022 года, согласно восточному календарю.

За установкой праздничной иллюминации в Челябинске лично следила мэр города Наталья Котова. На каждом совещании она просила подчиненных отчитаться о сроках установки иллюминации и требовала, чтобы город был красочным.

Новогодняя иллюминация и украшения. Челябинск
Блески огней иллюминации на Кировке и новогодние композиции создают атмосферу праздника в любой день недели
Фото:
Новогодняя иллюминация и украшения. Челябинск
На Кировке многие заведения присоединились к новогоднему флешмобу
Фото:
Новогодняя иллюминация и украшения. Челябинск
Установили фигуру новогоднего оленя
Фото:
Новогодняя иллюминация и украшения. Челябинск
У здания челябинской филармонии посетителей встречают добродушные снеговики
Фото:
Новогодняя иллюминация и украшения. Челябинск
На площади возле органного зала можно увидеть еще одну новогоднюю елку. Пускай она без хвойного наряда, но выглядит так же празднично, как и елка на площади Революции
Фото:
Новогодняя иллюминация и украшения. Челябинск
На площади Революции завершается монтаж ледового городка
Фото:
Новогодняя иллюминация и украшения. Челябинск
У театра драмы имени Наума Орлова появился необычный фонарь
Фото:

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В преддверии Нового года на улицах Челябинска практически завершилась установка праздничной иллюминации и арт-объектов. Самой красочной стала главная пешеходная зона города — Кировка, передает корреспондент URA.RU. При входе на Кировку, как и год назад, для челябинцев смонтировали светомузыкальную арку. Многие заведения присоединились к новогоднему флешмобу. Бары и рестораны на Кировке вывесили иллюминацию на фасадах зданий, выставили и украсили перед входом в заведения, даже установили фигуру новогоднего оленя. У здания Челябинской филармонии появились снеговики. Если пройти дальше по Троицкому мосту, то можно увидеть еще одну новогоднюю елку. На площади Революции завершается строительство главного ледового городка. Уже установили новогоднюю елку, готов барельеф с тигром, который является символом 2022 года, согласно восточному календарю. За установкой праздничной иллюминации в Челябинске лично следила мэр города Наталья Котова. На каждом совещании она просила подчиненных отчитаться о сроках установки иллюминации и требовала, чтобы город был красочным.
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