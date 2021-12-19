В преддверии Нового года на улицах Челябинска практически завершилась установка праздничной иллюминации и арт-объектов. Самой красочной стала главная пешеходная зона города — Кировка, передает корреспондент URA.RU.
При входе на Кировку, как и год назад, для челябинцев смонтировали светомузыкальную арку. Многие заведения присоединились к новогоднему флешмобу. Бары и рестораны на Кировке вывесили иллюминацию на фасадах зданий, выставили и украсили перед входом в заведения, даже установили фигуру новогоднего оленя.
У здания Челябинской филармонии появились снеговики. Если пройти дальше по Троицкому мосту, то можно увидеть еще одну новогоднюю елку. На площади Революции завершается строительство главного ледового городка. Уже установили новогоднюю елку, готов барельеф с тигром, который является символом 2022 года, согласно восточному календарю.
За установкой праздничной иллюминации в Челябинске лично следила мэр города Наталья Котова. На каждом совещании она просила подчиненных отчитаться о сроках установки иллюминации и требовала, чтобы город был красочным.
Блески огней иллюминации на Кировке и новогодние композиции создают атмосферу праздника в любой день недели
В преддверии Нового года на улицах Челябинска практически завершилась установка праздничной иллюминации и арт-объектов. Самой красочной стала главная пешеходная зона города — Кировка, передает корреспондент URA.RU. При входе на Кировку, как и год назад, для челябинцев смонтировали светомузыкальную арку. Многие заведения присоединились к новогоднему флешмобу. Бары и рестораны на Кировке вывесили иллюминацию на фасадах зданий, выставили и украсили перед входом в заведения, даже установили фигуру новогоднего оленя. У здания Челябинской филармонии появились снеговики. Если пройти дальше по Троицкому мосту, то можно увидеть еще одну новогоднюю елку. На площади Революции завершается строительство главного ледового городка. Уже установили новогоднюю елку, готов барельеф с тигром, который является символом 2022 года, согласно восточному календарю. За установкой праздничной иллюминации в Челябинске лично следила мэр города Наталья Котова. На каждом совещании она просила подчиненных отчитаться о сроках установки иллюминации и требовала, чтобы город был красочным.