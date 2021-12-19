У входа на Кировку установили светомузыкальную арку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В преддверии Нового года на улицах Челябинска практически завершилась установка праздничной иллюминации и арт-объектов. Самой красочной стала главная пешеходная зона города — Кировка, передает корреспондент URA.RU.

При входе на Кировку, как и год назад, для челябинцев смонтировали светомузыкальную арку. Многие заведения присоединились к новогоднему флешмобу. Бары и рестораны на Кировке вывесили иллюминацию на фасадах зданий, выставили и украсили перед входом в заведения, даже установили фигуру новогоднего оленя.

У здания Челябинской филармонии появились снеговики. Если пройти дальше по Троицкому мосту, то можно увидеть еще одну новогоднюю елку. На площади Революции завершается строительство главного ледового городка. Уже установили новогоднюю елку, готов барельеф с тигром, который является символом 2022 года, согласно восточному календарю.

За установкой праздничной иллюминации в Челябинске лично следила мэр города Наталья Котова. На каждом совещании она просила подчиненных отчитаться о сроках установки иллюминации и требовала, чтобы город был красочным.

Блески огней иллюминации на Кировке и новогодние композиции создают атмосферу праздника в любой день недели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На Кировке многие заведения присоединились к новогоднему флешмобу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Установили фигуру новогоднего оленя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

У здания челябинской филармонии посетителей встречают добродушные снеговики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На площади возле органного зала можно увидеть еще одну новогоднюю елку. Пускай она без хвойного наряда, но выглядит так же празднично, как и елка на площади Революции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На площади Революции завершается монтаж ледового городка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

У театра драмы имени Наума Орлова появился необычный фонарь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU