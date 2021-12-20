ЦБ запретит нищим хранить более 100 тысяч на льготных вкладах

Банк России определился с предельным размером вкладов для малообеспеченных граждан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Центральный банк РФ установил предельный размер вкладов для малообеспеченных граждан. По словам заместителя председателя ЦБ Владимира Чистюхина, предлагается ограничить размер депозита суммой в 100 тысяч рублей.

«Банк России предлагает ограничить размер депозита для малообеспеченных граждан суммой в 100 тысяч рублей. Речь идет о спецвкладах для россиян с невысокими доходами, доходность которых будет привязана либо к ключевой ставке ЦБ, либо к инфляции», — сказал Чистюхин во время парламентских слушаний комитета Госдумы по финансовому рынку. Трансляция велась на сайте ГД.

Отмечается, что у человека может быть только один спецвклад на ограниченную сумму. Процентная ставка по нему будет плавающей.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что худшие финансовые решения россиян при трате сбережений — это импульсивные поступки под влиянием чужих советов. Она посоветовала хорошо обдумать покупку товаров под воздействием информации, что они могут подорожать, передает «Федеральное агентство новостей». По словам Набиуллиной, цена может откорректироваться, начать падать и расти не так быстро, уточняет Nation News.