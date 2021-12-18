Легендарный курганский врач празднует 80-летний юбилей

Юбилей отмечает заслуженный врач РФ Владимир Чернов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Хирург Курганской областной клинической больницы, заслуженный врач РФ, почетный гражданин региона Владимир Чернов отмечает 80-летний юбилей. Данная информация была размещена 20 декабря на сайте областного депздрава.

«Департамент здравоохранения Курганской области поздравляет Владимира Федоровича с замечательным юбилеем — 80-летием со дня рождения! Вы являетесь достойным примером для подражания — профессионалом высокого уровня и человеком с активной жизненной позицией», — указано в сообщении.

Чернов имеет высшую квалификационную категорию по специальности «Хирургия» и ученую степень кандидата медицинских наук. Он, в том числе, был награжден орденом Дружбы народов и является лауреатом премии имени Якова Витебского.