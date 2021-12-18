18 декабря 2021

Легендарный курганский врач празднует 80-летний юбилей

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Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, медик, медицинская маска, врач, фельдшер
Юбилей отмечает заслуженный врач РФ Владимир Чернов Фото:

Хирург Курганской областной клинической больницы, заслуженный врач РФ, почетный гражданин региона Владимир Чернов отмечает 80-летний юбилей. Данная информация была размещена 20 декабря на сайте областного депздрава.

«Департамент здравоохранения Курганской области поздравляет Владимира Федоровича с замечательным юбилеем — 80-летием со дня рождения! Вы являетесь достойным примером для подражания — профессионалом высокого уровня и человеком с активной жизненной позицией», — указано в сообщении.

Чернов имеет высшую квалификационную категорию по специальности «Хирургия» и ученую степень кандидата медицинских наук. Он, в том числе, был награжден орденом Дружбы народов и является лауреатом премии имени Якова Витебского.

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Хирург Курганской областной клинической больницы, заслуженный врач РФ, почетный гражданин региона Владимир Чернов отмечает 80-летний юбилей. Данная информация была размещена 20 декабря на сайте областного депздрава. «Департамент здравоохранения Курганской области поздравляет Владимира Федоровича с замечательным юбилеем — 80-летием со дня рождения! Вы являетесь достойным примером для подражания — профессионалом высокого уровня и человеком с активной жизненной позицией», — указано в сообщении. Чернов имеет высшую квалификационную категорию по специальности «Хирургия» и ученую степень кандидата медицинских наук. Он, в том числе, был награжден орденом Дружбы народов и является лауреатом премии имени Якова Витебского.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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