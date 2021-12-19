Алексей Орлов предложил разместить композицию, понравившуюся многим, в другом месте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Екатеринбурга придумали, как выйти из скандала, связанного с выбором стелы, которую установят рядом с аэропортом Кольцово. Глава города Алексей Орлов предложил разместить арт-объект «Урал», занявший второе место в кулуарных и публичных обсуждениях, на другой локации. Применение найдут и еще одной проигравшей композиции — «Клубку Урала».

«Лично мне примерно в одинаковой степени нравится как работа-победитель, так и головоломка со словом „Урал“. <…> Замечательную идею с „Уралом“ мы обязательно используем в другом месте. А относительно „клубка“ уже принято решение, что он будет установлен в просторном холле аэропорта и в центре города. Сейчас наша общая задача — выбрать лучшее место в Екатеринбурге для „Урала“ и „клубка“», — написал Орлов на своей странице в соцсети Instagram.

Как писало URA.RU, 17 ноября горадминистрация объявила, что победителем конкурса на разработку концепции стелы у Кольцово стало «Архитектурное бюро Асадова». За этот вариант проголосовали эксперты и горожане (на сайте мэрии). Но позднее в соцсетях развернулась дискуссия — некоторые пользователи, в том числе те, кто были в жюри, заявили, что «Урал» — наиболее современная и подходящая конструкция.

Композиция от «Бюро Асадова» напоминает Демидовский узел Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Загвоздка композиции «Урал» в том, что ее элементы складываются в это слово только с определенного ракурса. Сверху же она напоминает знаменитый Стоунхендж Фото: страница Алексея Орлова в Instagram

«Клубок» установят в центре города и в холле аэропорта Фото: страница Алексея Орлова в Instagram