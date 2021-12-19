19 декабря 2021
18 декабря 2021
17 декабря 2021

Из Тюмени запланированы прямые вылеты в Болгарию

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие чартерных рейсов в Тюмень. Тюмень, аэропорт, рощино, visit tyumen
Полетная программа из Рощино намечена на лето 2022 года Фото:

Авиакомпания Azur air получила от Росавиации разрешение на прямые полеты из Тюмени в Болгарию. Об этом URA.RU сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Программа стартует в летний сезон 2022 года.

«Azur air сможет летать в Бургас (Болгария) из Тюмени. Этот же перевозчик также получил допуски на рейсы в Варну. Все допуски на чартеры выданы на период летнего сезона 2022 года», — рассказали в АТОР. Другие подробности полетной программы пока неизвестны.

Ранее агентство писало, что Azur air задержала рейс из Тюмени в Хургаду. 21 ноября около 300 туристов вынуждены были ждать вылета около 14 часов.

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Авиакомпания Azur air получила от Росавиации разрешение на прямые полеты из Тюмени в Болгарию. Об этом URA.RU сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Программа стартует в летний сезон 2022 года. «Azur air сможет летать в Бургас (Болгария) из Тюмени. Этот же перевозчик также получил допуски на рейсы в Варну. Все допуски на чартеры выданы на период летнего сезона 2022 года», — рассказали в АТОР. Другие подробности полетной программы пока неизвестны. Ранее агентство писало, что Azur air задержала рейс из Тюмени в Хургаду. 21 ноября около 300 туристов вынуждены были ждать вылета около 14 часов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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