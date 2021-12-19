Из Тюмени запланированы прямые вылеты в Болгарию

Авиакомпания Azur air получила от Росавиации разрешение на прямые полеты из Тюмени в Болгарию. Об этом URA.RU сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Программа стартует в летний сезон 2022 года.
«Azur air сможет летать в Бургас (Болгария) из Тюмени. Этот же перевозчик также получил допуски на рейсы в Варну. Все допуски на чартеры выданы на период летнего сезона 2022 года», — рассказали в АТОР. Другие подробности полетной программы пока неизвестны.
Ранее агентство писало, что Azur air задержала рейс из Тюмени в Хургаду. 21 ноября около 300 туристов вынуждены были ждать вылета около 14 часов.
Авиакомпания Azur air получила от Росавиации разрешение на прямые полеты из Тюмени в Болгарию. Об этом URA.RU сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Программа стартует в летний сезон 2022 года. «Azur air сможет летать в Бургас (Болгария) из Тюмени. Этот же перевозчик также получил допуски на рейсы в Варну. Все допуски на чартеры выданы на период летнего сезона 2022 года», — рассказали в АТОР. Другие подробности полетной программы пока неизвестны. Ранее агентство писало, что Azur air задержала рейс из Тюмени в Хургаду. 21 ноября около 300 туристов вынуждены были ждать вылета около 14 часов.