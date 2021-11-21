В аэропорту Тюмени около 300 человек не могут вылететь в Хургаду. Рейс авиакомпании «AZUR air» переносится с 8 утра. Об этом URA.RU рассказала одна из пассажирок.
«Загнали 300 человек с маленькими детьми. Никто ничего не объясняет. У нас вылет должен был быть в 8 утра. Сейчас вылет уже стоит на 22:50. Никто ничего не говорит. Причин не объясняют. Сотрудники аэропорта молчат. Это просто издевательство над людьми. У меня ребенок, первоклассник. Ни воды, ничего не предлагают. Мы сидим уже 14 часов. Люди ругаются, уже нервный срыв происходит. Людям даже гостиницу не предлагают», — рассказала пассажирка Марина.
URA.RU отправило запрос в авиакомпанию. На момент публикации ответа не получено.
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