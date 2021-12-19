19 декабря 2021
18 декабря 2021
17 декабря 2021

В ХМАО уволился водитель автобуса, откуда выгнали ребенка с ДЦП

© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтеюганск, разное, ХМАО, транспорт, хмао, автобус, нефтеюганск
Водитель уволился после проведения служебной проверки Фото:

Сургутский водитель автобуса, не выпустивший на остановке школьника с ДЦП, уволился из автотранспортного предприятия «СПОПАТ», которое занимается пассажирскими перевозками. Эту информацию URA.RU подтвердили в управлении массовых коммуникаций мэрии Сургута.

«Водитель принял решение об увольнении по собственному желанию», — прокомментировали в УМК администрации Сургута. Источник URA.RU, близкий к руководству автотранспортного предприятия, сообщил, что в результате служебной проверки было выявлено, что в течение всего рабочего дня, когда произошел инцидент со школьником, водитель несколько раз не останавливался на остановках по маршруту движения.

Мама подростка, блогер Елена Ермакова в своем аккаунте в Instagram сообщила о том, что после поднятого в СМИ резонанса многие подписчики пытаются сделать ее виновной в увольнении кондуктора, которая выгнала из автобуса ее сына. «Мне по-человечески очень жаль кондуктора, которую уволили. Я этого не хотела и никогда подобного не озвучивала. Моя позиция после резонанса „Виноваты все, и руководство — в первую очередь!“», — написала у себя в аккаунте Ермакова.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте ребенка с ДЦП выгнали из автобуса. После размещения видеоролика с участием кондуктора и водителя транспортной компании СПОПАТ в дело вмешался глава города Андрей Филатов, а Следственный комитет ХМАО начал проверку всех обстоятельств инцидента.

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Сургутский водитель автобуса, не выпустивший на остановке школьника с ДЦП, уволился из автотранспортного предприятия «СПОПАТ», которое занимается пассажирскими перевозками. Эту информацию URA.RU подтвердили в управлении массовых коммуникаций мэрии Сургута. «Водитель принял решение об увольнении по собственному желанию», — прокомментировали в УМК администрации Сургута. Источник URA.RU, близкий к руководству автотранспортного предприятия, сообщил, что в результате служебной проверки было выявлено, что в течение всего рабочего дня, когда произошел инцидент со школьником, водитель несколько раз не останавливался на остановках по маршруту движения. Мама подростка, блогер Елена Ермакова в своем аккаунте в Instagram сообщила о том, что после поднятого в СМИ резонанса многие подписчики пытаются сделать ее виновной в увольнении кондуктора, которая выгнала из автобуса ее сына. «Мне по-человечески очень жаль кондуктора, которую уволили. Я этого не хотела и никогда подобного не озвучивала. Моя позиция после резонанса „Виноваты все, и руководство — в первую очередь!“», — написала у себя в аккаунте Ермакова. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте ребенка с ДЦП выгнали из автобуса. После размещения видеоролика с участием кондуктора и водителя транспортной компании СПОПАТ в дело вмешался глава города Андрей Филатов, а Следственный комитет ХМАО начал проверку всех обстоятельств инцидента.
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© Служба новостей «URA.RU»
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