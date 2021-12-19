В ХМАО уволился водитель автобуса, откуда выгнали ребенка с ДЦП

Водитель уволился после проведения служебной проверки Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

Сургутский водитель автобуса, не выпустивший на остановке школьника с ДЦП, уволился из автотранспортного предприятия «СПОПАТ», которое занимается пассажирскими перевозками. Эту информацию URA.RU подтвердили в управлении массовых коммуникаций мэрии Сургута.

«Водитель принял решение об увольнении по собственному желанию», — прокомментировали в УМК администрации Сургута. Источник URA.RU, близкий к руководству автотранспортного предприятия, сообщил, что в результате служебной проверки было выявлено, что в течение всего рабочего дня, когда произошел инцидент со школьником, водитель несколько раз не останавливался на остановках по маршруту движения.

Мама подростка, блогер Елена Ермакова в своем аккаунте в Instagram сообщила о том, что после поднятого в СМИ резонанса многие подписчики пытаются сделать ее виновной в увольнении кондуктора, которая выгнала из автобуса ее сына. «Мне по-человечески очень жаль кондуктора, которую уволили. Я этого не хотела и никогда подобного не озвучивала. Моя позиция после резонанса „Виноваты все, и руководство — в первую очередь!“», — написала у себя в аккаунте Ермакова.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте ребенка с ДЦП выгнали из автобуса. После размещения видеоролика с участием кондуктора и водителя транспортной компании СПОПАТ в дело вмешался глава города Андрей Филатов, а Следственный комитет ХМАО начал проверку всех обстоятельств инцидента.