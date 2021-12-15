Мэр Сургута наказал высадивших школьника с ДЦП из автобуса

После устроенной мэром Сургута Андреем Филатовым служебной проверки по факту, когда школьника с ДЦП выгнали из автобуса, уволена кондуктор. А в отношении водителя проводится проверка. О реакции на происшествие Филатов рассказал в своем instagram-аккаунте.
«Ребенка высадили из автобуса не на его остановке — возмутительный факт! Мне доложили об этом через 10 минут после появления публикации в соцсетях мамы мальчика. Мною сразу же инициирована служебная проверка. Комиссия анализирует материалы камер видеонаблюдения, видео, снятое пассажиром, также работает с участниками инцидента — это сотрудники АО „СПОПАТ“. Но многое и так очевидно. Кондуктор уже отстранена от работы. С разбирательством не затянем», — сообщил Филатов.
В пресс- службе следственного комитета ХМАО сообщили URA.RU, что по данному факту проводится проверка. Директор автотранспортного предприятия «СПОПАТ» Игорь Артеменко в ходе брифинга для журналистов сообщил, что кондуктор уже уволена, а в отношении водителя рейсового автобуса проводится служебная проверка. «От себя лично, от лица „СПОПАТ“ приношу извинения молодому человеку и его родителям по поводу хамского поведения своих сотрудников», — прокомментировал Артеменко.
Ранее URA.RU сообщало, что известный сургутский блогер Елена Ермакова опубликовала в своем аккаунте Instagram видео, где ее сына высаживают с автобуса после того, как водитель не остановился на остановке. У подростки диагностирован ДЦП.
После устроенной мэром Сургута Андреем Филатовым служебной проверки по факту, когда школьника с ДЦП выгнали из автобуса, уволена кондуктор. А в отношении водителя проводится проверка. О реакции на происшествие Филатов рассказал в своем instagram-аккаунте. «Ребенка высадили из автобуса не на его остановке — возмутительный факт! Мне доложили об этом через 10 минут после появления публикации в соцсетях мамы мальчика. Мною сразу же инициирована служебная проверка. Комиссия анализирует материалы камер видеонаблюдения, видео, снятое пассажиром, также работает с участниками инцидента — это сотрудники АО „СПОПАТ“. Но многое и так очевидно. Кондуктор уже отстранена от работы. С разбирательством не затянем», — сообщил Филатов. В пресс- службе следственного комитета ХМАО сообщили URA.RU, что по данному факту проводится проверка. Директор автотранспортного предприятия «СПОПАТ» Игорь Артеменко в ходе брифинга для журналистов сообщил, что кондуктор уже уволена, а в отношении водителя рейсового автобуса проводится служебная проверка. «От себя лично, от лица „СПОПАТ“ приношу извинения молодому человеку и его родителям по поводу хамского поведения своих сотрудников», — прокомментировал Артеменко. Ранее URA.RU сообщало, что известный сургутский блогер Елена Ермакова опубликовала в своем аккаунте Instagram видео, где ее сына высаживают с автобуса после того, как водитель не остановился на остановке. У подростки диагностирован ДЦП.