Реформатор Конституции: россиян не оштрафуют за отказ от прививки

Сенатор объяснил, почему введение штрафов за отказ от вакцинации невозможно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России не введут штрафы за отказ от вакцинации против коронавируса. Об этом заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас. Реформатор Конституции аргументировал это тем, что в стране не введена обязательная вакцинация.

«У нас нет обязательной вакцинации. Поэтому штраф за отказ от вакцинации не может быть поддержан», — заявил он РИА «Новости».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что опыт стран о штрафах за отказ вакцинироваться от COVID изучается. В Греции непривитых людей старше 60 лет будут штрафовать на 100 евро. В Австрии максимальный штраф может достигать 7200 евро, также предусмотрено лишение свободы до четырех месяцев.