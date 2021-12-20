Реформатор Конституции: россиян не оштрафуют за отказ от прививки

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Сенатор Андрей Клишас на прессконференции в МИА
Сенатор объяснил, почему введение штрафов за отказ от вакцинации невозможно Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В России не введут штрафы за отказ от вакцинации против коронавируса. Об этом заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас. Реформатор Конституции аргументировал это тем, что в стране не введена обязательная вакцинация.

«У нас нет обязательной вакцинации. Поэтому штраф за отказ от вакцинации не может быть поддержан», — заявил он РИА «Новости».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что опыт стран о штрафах за отказ вакцинироваться от COVID изучается. В Греции непривитых людей старше 60 лет будут штрафовать на 100 евро. В Австрии максимальный штраф может достигать 7200 евро, также предусмотрено лишение свободы до четырех месяцев.

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В России не введут штрафы за отказ от вакцинации против коронавируса. Об этом заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас. Реформатор Конституции аргументировал это тем, что в стране не введена обязательная вакцинация. «У нас нет обязательной вакцинации. Поэтому штраф за отказ от вакцинации не может быть поддержан», — заявил он РИА «Новости». Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что опыт стран о штрафах за отказ вакцинироваться от COVID изучается. В Греции непривитых людей старше 60 лет будут штрафовать на 100 евро. В Австрии максимальный штраф может достигать 7200 евро, также предусмотрено лишение свободы до четырех месяцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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