19 декабря 2021
18 декабря 2021

На челябинском озере «выросли» ледяные грибы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Министерство экологии провело рейд по территориям баз отдыха и туристических зон. Челябинск, рыбаки, рыбалка, озеро увильды, весна, лед
Необычные ледяные грибы можно увидеть напротив «золотого пляжа» Фото:

На озере Тургояк (Челябинская область) «выросли» ледяные грибы. Фото необычного явления опубликовали в социальных сетях.

«А на Тургояке выросли ледяные грибы. Кто на грибалку?», — подписала фото Александра Г. в группе «Свободный Миасс» в социальной сети «ВКонтакте».

Увидеть ледяные грибы можно напротив «золотого пляжа». Пользователи в комментариях предлагают покрасить грибы в разные цвета.

Ранее министр экологии области Сергей Лихачев заявил, что Тургояк входит в число озер области, у которых начался процесс самоочистки. На озере запретили использовать моторные лодки.

Ледяные грибы на озере Тургояк
Фото:
Ледяные грибы на Тургояке вызвали восхищение у пользователей в социальных сетях
Фото:

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На озере Тургояк (Челябинская область) «выросли» ледяные грибы. Фото необычного явления опубликовали в социальных сетях. «А на Тургояке выросли ледяные грибы. Кто на грибалку?», — подписала фото Александра Г. в группе «Свободный Миасс» в социальной сети «ВКонтакте». Увидеть ледяные грибы можно напротив «золотого пляжа». Пользователи в комментариях предлагают покрасить грибы в разные цвета. Ранее министр экологии области Сергей Лихачев заявил, что Тургояк входит в число озер области, у которых начался процесс самоочистки. На озере запретили использовать моторные лодки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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