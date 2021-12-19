Необычные ледяные грибы можно увидеть напротив «золотого пляжа» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На озере Тургояк (Челябинская область) «выросли» ледяные грибы. Фото необычного явления опубликовали в социальных сетях.

«А на Тургояке выросли ледяные грибы. Кто на грибалку?», — подписала фото Александра Г. в группе «Свободный Миасс» в социальной сети «ВКонтакте».

Увидеть ледяные грибы можно напротив «золотого пляжа». Пользователи в комментариях предлагают покрасить грибы в разные цвета.

Ранее министр экологии области Сергей Лихачев заявил, что Тургояк входит в число озер области, у которых начался процесс самоочистки. На озере запретили использовать моторные лодки.

Ледяные грибы на озере Тургояк Фото: Александра Г. в группе «Свободный Миасс» в «ВКонтакте»

Ледяные грибы на Тургояке вызвали восхищение у пользователей в социальных сетях Фото: Александра Г. в группе «Свободный Миасс» в «ВКонтакте»