На озере Тургояк (Челябинская область) «выросли» ледяные грибы. Фото необычного явления опубликовали в социальных сетях. «А на Тургояке выросли ледяные грибы. Кто на грибалку?», — подписала фото Александра Г. в группе «Свободный Миасс» в социальной сети «ВКонтакте». Увидеть ледяные грибы можно напротив «золотого пляжа». Пользователи в комментариях предлагают покрасить грибы в разные цвета. Ранее министр экологии области Сергей Лихачев заявил, что Тургояк входит в число озер области, у которых начался процесс самоочистки. На озере запретили использовать моторные лодки.