14 декабря 2021

Популярные челябинские озера стали самоочищаться

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Озера Южного Урала. Челябинская область, лето, тургояк, отдых, озеро, аргази, природа, южный урал, туризм, климат, экология, увильды, кисегач
Вода в Увильдах стала чище после запрета моторок Фото:

В Челябинской области на озерах Увильды и Тургояк запущен процесс самоочищения воды. Оба водоема очень популярны у жителей УрФО. Об этом на ежегодной пресс-конференции заявил 15 декабря министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

«Запрет использовать на озере Увильды моторные лодки привел к повышению качества воды. Сейчас там вода стала 2 класса, хотя еще пять лет назад она была ближе к 4 классу. Уверен, что такие же результаты в ближайшие годы мы получим и на Тургояке. Мы ввели запрет на моторные лодки и вода стала самоочищаться», — заявил Лихачев.

По словам министра, процесс самоочищения озер, которые стали визитной карточкой региона, был выявлен в текущем году во время комплексного исследования водоемов. Специалисты минэкологии также изучили антропогенное влияние на растительный и животный мир на озерах Сугояк и Кисегач.

Согласно социологическому опросу, самым популярным местом отдыха среди челябинцев является озеро Увильды. На втором месте по посещаемости оказались озера Тургояк и Еловое.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Челябинской области на озерах Увильды и Тургояк запущен процесс самоочищения воды. Оба водоема очень популярны у жителей УрФО. Об этом на ежегодной пресс-конференции заявил 15 декабря министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев. «Запрет использовать на озере Увильды моторные лодки привел к повышению качества воды. Сейчас там вода стала 2 класса, хотя еще пять лет назад она была ближе к 4 классу. Уверен, что такие же результаты в ближайшие годы мы получим и на Тургояке. Мы ввели запрет на моторные лодки и вода стала самоочищаться», — заявил Лихачев. По словам министра, процесс самоочищения озер, которые стали визитной карточкой региона, был выявлен в текущем году во время комплексного исследования водоемов. Специалисты минэкологии также изучили антропогенное влияние на растительный и животный мир на озерах Сугояк и Кисегач. Согласно социологическому опросу, самым популярным местом отдыха среди челябинцев является озеро Увильды. На втором месте по посещаемости оказались озера Тургояк и Еловое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...