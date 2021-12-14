Популярные челябинские озера стали самоочищаться

Вода в Увильдах стала чище после запрета моторок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области на озерах Увильды и Тургояк запущен процесс самоочищения воды. Оба водоема очень популярны у жителей УрФО. Об этом на ежегодной пресс-конференции заявил 15 декабря министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

«Запрет использовать на озере Увильды моторные лодки привел к повышению качества воды. Сейчас там вода стала 2 класса, хотя еще пять лет назад она была ближе к 4 классу. Уверен, что такие же результаты в ближайшие годы мы получим и на Тургояке. Мы ввели запрет на моторные лодки и вода стала самоочищаться», — заявил Лихачев.

По словам министра, процесс самоочищения озер, которые стали визитной карточкой региона, был выявлен в текущем году во время комплексного исследования водоемов. Специалисты минэкологии также изучили антропогенное влияние на растительный и животный мир на озерах Сугояк и Кисегач.

Согласно социологическому опросу, самым популярным местом отдыха среди челябинцев является озеро Увильды. На втором месте по посещаемости оказались озера Тургояк и Еловое.