Григорий Лепс развелся с женой

Певец Григорий Лепс официально развелся с супругой Анной Шаплыковой. В пресс-службе судебного мирового участка номер 364 района Хамовники заявили, что расторжение брака официально оформлено.
Супруга Лепса сама подала заявление на развод, передает MK.RU. Лепс сразу после принятия решения о разводе передал Шаплыковой ювелирную компанию.
«Решением судебного мирового участка номер 364 района Хамовники исковое заявление о расторжении брака Шаплыковой с Лепсверидзе удовлетворено. В судебном заседании присутствовал только представитель истца. От ответчика в суд поступило согласие на расторжение брака», — пояснили «СтарХиту» в пресс-службе суда.
Певец Григорий Лепс официально развелся с супругой Анной Шаплыковой. В пресс-службе судебного мирового участка номер 364 района Хамовники заявили, что расторжение брака официально оформлено. Супруга Лепса сама подала заявление на развод, передает MK.RU. Лепс сразу после принятия решения о разводе передал Шаплыковой ювелирную компанию. «Решением судебного мирового участка номер 364 района Хамовники исковое заявление о расторжении брака Шаплыковой с Лепсверидзе удовлетворено. В судебном заседании присутствовал только представитель истца. От ответчика в суд поступило согласие на расторжение брака», — пояснили «СтарХиту» в пресс-службе суда.