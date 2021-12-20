Григорий Лепс развелся с женой

Суд оформил развод Григория Лепса с Анной Шаплыковой Фото: Анна Майорова © URA.RU

Певец Григорий Лепс официально развелся с супругой Анной Шаплыковой. В пресс-службе судебного мирового участка номер 364 района Хамовники заявили, что расторжение брака официально оформлено.

Супруга Лепса сама подала заявление на развод, передает MK.RU . Лепс сразу после принятия решения о разводе передал Шаплыковой ювелирную компанию.

«Решением судебного мирового участка номер 364 района Хамовники исковое заявление о расторжении брака Шаплыковой с Лепсверидзе удовлетворено. В судебном заседании присутствовал только представитель истца. От ответчика в суд поступило согласие на расторжение брака», — пояснили «СтарХиту» в пресс-службе суда.