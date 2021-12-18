Рост цен в Пермском крае обогнал общероссийскую инфляцию

Инфляция в регионе составил 8,79% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инфляция в Пермском крае по итогам ноября обогнала общероссийскую. Годовой рост цен по сравнению с ноябрем предыдущего года в Пермском крае составил 8,79%, а по России — 8,4%. Об этом сообщает Банк России.

«Годовая инфляция в Пермском крае в ноябре ускорилась по сравнению с предыдущим месяцем на 0,18 п. п. и составила 8,79%. В России в целом инфляция также выросла и составила 8,4%», — сообщается на сайте организации. Также рост цен в регионе опередил показатели в Приволжском федеральном округе (8,67%).

Самой подорожавшей категорией в Пермском крае стала плодовоовощная продукция (15,83% по отношению к ноябрю 2020 года). В целом рост цен продовольственных товаров в крае за год составил 10,12%, а непродовольственных товаров — 10,5%. Услуги в среднем подорожали на 4,6%, из них жилищно-коммунальные услуги — на 2,9%, а транспорт — 15,44%. Базовая инфляция (без временных колебаний цен) в крае составила 9,22%.