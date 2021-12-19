Поставщики топлива изображали конкурентов, а сами рассылали заявки на торги с одного компьютера Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Поставщики топлива — ООО «Кондор-АЗС» и ООО «Порт» — создали картель, чтобы получать в Тюмени контракты по максимально возможным ценам. Об этом URA.RU рассказали в управлении ФАС по Тюменской области. Благодаря схеме одна из компаний заработала 44 млн рублей.

«В действиях ООО „Кондор-АЗС“ и ООО „Порт“ установлены признаки нарушения антимонопольного законодательства. Выявлен аукцион, а также четыре запроса предложений, проведенных в период 2018—2020 годов, с признаками картеля, целью которого являлось поддержание цен на торгах», — рассказали URA.RU в тюменском УФАС.

В частности, компании смогли получить контракт от «Тюменьгормост», стоимость которого составила более 28 млн рублей. Оба Общества заявились на тендер, но не стали называть сумму, за которую готовы были бы работать. В итоге контракт по максимальной цене получил ООО «Порт», приславший свою заявку на несколько часов раньше «конкурента».

Поучаствовал картель и в торгах для производителя алкоголя — АО «Бенат». Компании направляли свои заявки с одного IP-адреса и компьютера. При этом одна из них минимально снижала цену и выигрывала.

По подсчетам УФАС, на незаконной деятельности ООО «Порт», всегда выигрывавшее тендеры, заработало больше 44 млн рублей. И это оказалось на шесть миллионов рублей меньше суммы, после которой наступает уголовная ответственность. Таким образом, компании получили лишь предписания, а не реальное наказание.

Ранее URA.RU писало, что директор сети АЗС «Кондор-2» украл у государства 95 млн рублей. Вместе с подельниками он придумал схему ухода от налогов.