Отец девочки, к которой якобы приставал тренер, показал журналистам переписку его дочери с преподавателем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Отец девочки, которая посещала занятия пермского тренера, подозреваемого в педофилии, предоставил СМИ переписку его дочери с тренером. Мужчина утверждает, что заметил неладное в поведении спортивного специалиста, когда пришел забирать дочь с тренировки. После он обнаружил переписку дочери с тренером.

«Отец школьницы ушел от ответа на вопрос о том, что именно рассказала девочка, но показал переписку тренера с его дочерью за день до его задержания. За день до задержания тренер писал несовершеннолетней ночью и уговаривал посетить тренировку», — пишет 59.ру.

По словам отца несовершеннолетней, тренер сознался в трех эпизодах. Речь идет о как минимум, о мастурбации на привязанную девочку. О домогательствах к своей 11-летней дочери также рассказала журналистам мать еще одной воспитанницы спортшколы. Тренеру предстоит пройти психиатрическую экспертизу.

URA.RU не удалось получить оперативный комментарий в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю, в ведомство направлен запрос. Ранее стало известно о задержании преподавателя спортшколы олимпийского резерва Кировского района. Сообщалось, что задержанный является тренером высшей категории, мастером спорта СССР по тяжелой атлетике.