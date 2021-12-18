18 декабря 2021
17 декабря 2021

В СМИ появилась переписка пермской тренера с воспитанницей. Его подозревают в педофилии

© Служба новостей «URA.RU»
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Отец девочки, к которой якобы приставал тренер, показал журналистам переписку его дочери с преподавателем Фото:

Отец девочки, которая посещала занятия пермского тренера, подозреваемого в педофилии, предоставил СМИ переписку его дочери с тренером. Мужчина утверждает, что заметил неладное в поведении спортивного специалиста, когда пришел забирать дочь с тренировки. После он обнаружил переписку дочери с тренером.

«Отец школьницы ушел от ответа на вопрос о том, что именно рассказала девочка, но показал переписку тренера с его дочерью за день до его задержания. За день до задержания тренер писал несовершеннолетней ночью и уговаривал посетить тренировку», — пишет 59.ру.

По словам отца несовершеннолетней, тренер сознался в трех эпизодах. Речь идет о как минимум, о мастурбации на привязанную девочку. О домогательствах к своей 11-летней дочери также рассказала журналистам мать еще одной воспитанницы спортшколы. Тренеру предстоит пройти психиатрическую экспертизу.

URA.RU не удалось получить оперативный комментарий в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю, в ведомство направлен запрос. Ранее стало известно о задержании преподавателя спортшколы олимпийского резерва Кировского района. Сообщалось, что задержанный является тренером высшей категории, мастером спорта СССР по тяжелой атлетике.

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Отец девочки, которая посещала занятия пермского тренера, подозреваемого в педофилии, предоставил СМИ переписку его дочери с тренером. Мужчина утверждает, что заметил неладное в поведении спортивного специалиста, когда пришел забирать дочь с тренировки. После он обнаружил переписку дочери с тренером. «Отец школьницы ушел от ответа на вопрос о том, что именно рассказала девочка, но показал переписку тренера с его дочерью за день до его задержания. За день до задержания тренер писал несовершеннолетней ночью и уговаривал посетить тренировку», — пишет 59.ру. По словам отца несовершеннолетней, тренер сознался в трех эпизодах. Речь идет о как минимум, о мастурбации на привязанную девочку. О домогательствах к своей 11-летней дочери также рассказала журналистам мать еще одной воспитанницы спортшколы. Тренеру предстоит пройти психиатрическую экспертизу. URA.RU не удалось получить оперативный комментарий в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю, в ведомство направлен запрос. Ранее стало известно о задержании преподавателя спортшколы олимпийского резерва Кировского района. Сообщалось, что задержанный является тренером высшей категории, мастером спорта СССР по тяжелой атлетике.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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