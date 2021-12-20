20 декабря 2021
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В Сургуте директора «Горводоканала» прочат на должность вице-мэра

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Москва, чиновник, портфель, бизнесмен, портфели депутатов, портфель министра
Сергей Агафонов приехал в Сургут весной из Ставрополя Фото:

Нового директора сургутского «Горводоканала» Сергея Агафонова прочат в заместители главы Сургута по ЖКХ. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города.

«Агафонов прибыл в Сургут по приглашению новой команды администрации. За прошедшее время неплохо себя проявил. Предприятие под его руководством готовится к масштабной реконструкции очистных сооружений. Ну и надо понимать, что в стране дефицит управленцев, которые разбираются в ЖКХ. Поэтому, видимо, и принято такое решение», — сообщил инсайдер.

Он также допустил, что про назначение Агафонова на должность в городской администрации могут объявить до конца декабря. В управлении массовых коммуникаций мэрии Сургута пока не подтверждают информацию о переходе директора «Горводоканала» в статус заместителя главы города.

Ранее URA.RU сообщало, что прежде эту должность занимал Григорий Невоструев. Однако затем его перевели на аналогичный пост в статусе куратора строительной отрасли.

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Нового директора сургутского «Горводоканала» Сергея Агафонова прочат в заместители главы Сургута по ЖКХ. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «Агафонов прибыл в Сургут по приглашению новой команды администрации. За прошедшее время неплохо себя проявил. Предприятие под его руководством готовится к масштабной реконструкции очистных сооружений. Ну и надо понимать, что в стране дефицит управленцев, которые разбираются в ЖКХ. Поэтому, видимо, и принято такое решение», — сообщил инсайдер. Он также допустил, что про назначение Агафонова на должность в городской администрации могут объявить до конца декабря. В управлении массовых коммуникаций мэрии Сургута пока не подтверждают информацию о переходе директора «Горводоканала» в статус заместителя главы города. Ранее URA.RU сообщало, что прежде эту должность занимал Григорий Невоструев. Однако затем его перевели на аналогичный пост в статусе куратора строительной отрасли.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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