В Сургуте директора «Горводоканала» прочат на должность вице-мэра

Сергей Агафонов приехал в Сургут весной из Ставрополя Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Нового директора сургутского «Горводоканала» Сергея Агафонова прочат в заместители главы Сургута по ЖКХ. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города.

«Агафонов прибыл в Сургут по приглашению новой команды администрации. За прошедшее время неплохо себя проявил. Предприятие под его руководством готовится к масштабной реконструкции очистных сооружений. Ну и надо понимать, что в стране дефицит управленцев, которые разбираются в ЖКХ. Поэтому, видимо, и принято такое решение», — сообщил инсайдер.

Он также допустил, что про назначение Агафонова на должность в городской администрации могут объявить до конца декабря. В управлении массовых коммуникаций мэрии Сургута пока не подтверждают информацию о переходе директора «Горводоканала» в статус заместителя главы города.

Ранее URA.RU сообщало, что прежде эту должность занимал Григорий Невоструев. Однако затем его перевели на аналогичный пост в статусе куратора строительной отрасли.