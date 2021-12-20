Мишустин выдал 200 млн ферме в свердловском депрессивном селе

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Иннопром-2021, первый день. Екатеринбург, мишустин михаил, иннопром 2021
Распоряжение о выделении денег молочной ферме в селе Сажино подписал Михаил Мишустин Фото:

Молочно-товарная ферма «Ударник» в селе Сажино Свердловской области получит более 200 млн рублей в качестве субсидии из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщили в региональном департаменте информполитики.

«Объем инвестиций в аграрный проект „МТФ Ударник“ составил 1,7 млрд рублей. Субсидии в виде возмещения части понесенных затрат являются хорошей поддержкой наших аграриев. Эти средства возвращаются инвесторам и используются на развитие и модернизацию производства в дальнейшем», — прокомментировал областной министр агропромышленного комплекса Артем Бахтерев.

Комплекс на базе ООО «Ударник» рассчитан на 1800 коров и является крупнейшим в регионе. Ферма была открыта в сентябре, осмотреть предприятие приезжал первый замгубернатора Алексей Шмыков.

Инвесторы рассчитывают, что открытие фермы запустит экономическое и социальное возрождение села Сажино (почти 200 км от Екатеринбурга). Для местных жителей создадут 21 рабочее место, еще 160 — модернизируют. Уровень зарплаты на ферме установят выше среднего по району — около 35 тысяч рублей. Также в селе до 2024 года построят новый стадион, спортплощадку, детский сад на 90 мест, запланирован ремонт соцобъектов, дорог и благоустройство.

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Молочно-товарная ферма «Ударник» в селе Сажино Свердловской области получит более 200 млн рублей в качестве субсидии из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщили в региональном департаменте информполитики. «Объем инвестиций в аграрный проект „МТФ Ударник“ составил 1,7 млрд рублей. Субсидии в виде возмещения части понесенных затрат являются хорошей поддержкой наших аграриев. Эти средства возвращаются инвесторам и используются на развитие и модернизацию производства в дальнейшем», — прокомментировал областной министр агропромышленного комплекса Артем Бахтерев. Комплекс на базе ООО «Ударник» рассчитан на 1800 коров и является крупнейшим в регионе. Ферма была открыта в сентябре, осмотреть предприятие приезжал первый замгубернатора Алексей Шмыков. Инвесторы рассчитывают, что открытие фермы запустит экономическое и социальное возрождение села Сажино (почти 200 км от Екатеринбурга). Для местных жителей создадут 21 рабочее место, еще 160 — модернизируют. Уровень зарплаты на ферме установят выше среднего по району — около 35 тысяч рублей. Также в селе до 2024 года построят новый стадион, спортплощадку, детский сад на 90 мест, запланирован ремонт соцобъектов, дорог и благоустройство.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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