Курганскому детскому лагерю дадут сотни миллионов рублей

Центр отдыха и развития для детей в селе Чумляк получит средства на оборудование Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Детскому комплексу отдыха и развития в селе Чумляк (Курганская область) выделят миллионы на оборудование лабораторий и оснащение спортивных объектов. Об этом сообщил губернатор области Вадим Шумков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня вместе с коллегами из образовательного центра „Сириус“ провели совещание по распределению субсидий на приобретение оборудования и оснащения для детского центра развития в Чумляке и лицея для одаренных детей под Курганом. На это будет направлено более 220 млн рублей», — написал Вадим Шумков.

Средства планируется потратить на создание современных лабораторий и кабинетов химии, физики, биологии, математики, информатики. Также на покупку спортинвентаря и оборудования для кортов и спортзалов для тренировок по футболу, хоккею, лыжам, спортивным единоборствам; оснащение классов для занятия музыкой, хореографией, изобразительным искусством.

Комплекс отдыха и развития в Чумляке (Щучанский район) был открыт летом 2021 года. Здесь же располагается крупнейший военно-спортивный лагерь Курганской области.