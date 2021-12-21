Экс-министр труда назвал 2 ошибки ПФР, сделавшие пенсии низкими

22 декабря 2021 в 09:06 Размер текста - 17 +

В России высокий провал между доходами пенсионеров и работающих Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Пенсионная реформа в России Главными ошибками новой пенсионной системы в России были внедрение пенсионных баллов и отказ от перечисления гражданами 1% от зарплаты в фонд лично. Таким мнением с URA.RU поделился экс-министр труда и социального развития Российской Федерации Сергей Калашников. «Можно назвать несколько причин, почему существующая пенсионная система и деятельность ПФР по многим показателям хуже чем в Советском союзе. Советская пенсионная страховая система имела большой запас прочности к соотношению работающих и не работающих. Это первая проблема, которая не была решена. Если человек не работал, то его пенсия в конце 80-х годов была порядка 45 рублей, если работал на минимальной ставке в 80 рублей, пенсия выходила в 60 рублей. Это очень большой коэффициент замещения заработка. Не было демографического провала между работающими и пенсионерами», — сказал Сергей Калашников. По его словам, систему меняли неправильно. «У нас появились пенсионные баллы, какие-то периоды выбрасывали. Это была ошибка. Я настаиваю, что нужно переходить на пенсии не по абстрактным заслугам, потому что их трудно считать, а по определенной 10-балльной шкале», — отметил экс-министр. Второй ошибкой был отказ от перечисления 1% от зарплаты в Пенсионный фонд лично работником. «Сейчас этот платеж осуществляет организация, человек не прибавляет этот платеж к заработку. Человек не видит этих денег. Он знает, сколько он получил на руки. В Советском союзе взносы в Пенсионный фонд платило предприятие, но и человек сам платил 1% от зарплаты. Это имело колоссальную психологическую роль, было ощущение, что это его деньги», — сообщил Калашников. 22 декабря 1990 года был учрежден Пенсионный фонд РФ. Бюджет ПФР утверждается Государственной Думой вместе с принятием Федерального бюджета страны. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Главными ошибками новой пенсионной системы в России были внедрение пенсионных баллов и отказ от перечисления гражданами 1% от зарплаты в фонд лично. Таким мнением с URA.RU поделился экс-министр труда и социального развития Российской Федерации Сергей Калашников. «Можно назвать несколько причин, почему существующая пенсионная система и деятельность ПФР по многим показателям хуже чем в Советском союзе. Советская пенсионная страховая система имела большой запас прочности к соотношению работающих и не работающих. Это первая проблема, которая не была решена. Если человек не работал, то его пенсия в конце 80-х годов была порядка 45 рублей, если работал на минимальной ставке в 80 рублей, пенсия выходила в 60 рублей. Это очень большой коэффициент замещения заработка. Не было демографического провала между работающими и пенсионерами», — сказал Сергей Калашников. По его словам, систему меняли неправильно. «У нас появились пенсионные баллы, какие-то периоды выбрасывали. Это была ошибка. Я настаиваю, что нужно переходить на пенсии не по абстрактным заслугам, потому что их трудно считать, а по определенной 10-балльной шкале», — отметил экс-министр. Второй ошибкой был отказ от перечисления 1% от зарплаты в Пенсионный фонд лично работником. «Сейчас этот платеж осуществляет организация, человек не прибавляет этот платеж к заработку. Человек не видит этих денег. Он знает, сколько он получил на руки. В Советском союзе взносы в Пенсионный фонд платило предприятие, но и человек сам платил 1% от зарплаты. Это имело колоссальную психологическую роль, было ощущение, что это его деньги», — сообщил Калашников. 22 декабря 1990 года был учрежден Пенсионный фонд РФ. Бюджет ПФР утверждается Государственной Думой вместе с принятием Федерального бюджета страны.