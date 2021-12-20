20 декабря 2021

В NASA заявили, что полеты Луну и Марс не возможны без участия РФ

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Открытая лицензия от 22.07.2016, космос, космонавт
Боб Демпси заявил, что пока существует МКС американские и российские космонавты будут сотрудничать Фото:

NASA не может представить осуществление полетов на Луну и Марс без сотрудничества с Россией. Об этом заявил и. о. заместителя руководителя американской программы научных исследований на борту Международной космической станции (МКС) Боб Демпси.

«Кроме того, [планируются] полеты на Луну и Марс. Мы никоим образом не сможем осуществить их без сотрудничества с русскими», — передает слова Боба Демпси ТАСС.

По его словам, между NASA и российскими коллегами имеется очень обширное сотрудничество, которое будет поддерживаться до тех пор, пока МКС не прекратит существование. Специалист NASA уточнил, что американские и российские космонавты на борту МКС постоянно обмениваются оборудованием для проведения научных экспериментов.

Ранее сообщалось, что NASA заявили о возобновлении российско-американских полетов в космос. Глава NASA Билл Нельсон сообщил, что желает встретиться с гендиректором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным, пишет RT.

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NASA не может представить осуществление полетов на Луну и Марс без сотрудничества с Россией. Об этом заявил и. о. заместителя руководителя американской программы научных исследований на борту Международной космической станции (МКС) Боб Демпси. «Кроме того, [планируются] полеты на Луну и Марс. Мы никоим образом не сможем осуществить их без сотрудничества с русскими», — передает слова Боба Демпси ТАСС. По его словам, между NASA и российскими коллегами имеется очень обширное сотрудничество, которое будет поддерживаться до тех пор, пока МКС не прекратит существование. Специалист NASA уточнил, что американские и российские космонавты на борту МКС постоянно обмениваются оборудованием для проведения научных экспериментов. Ранее сообщалось, что NASA заявили о возобновлении российско-американских полетов в космос. Глава NASA Билл Нельсон сообщил, что желает встретиться с гендиректором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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