В NASA заявили, что полеты Луну и Марс не возможны без участия РФ

21 декабря 2021 в 01:41 Размер текста - 17 +

Боб Демпси заявил, что пока существует МКС американские и российские космонавты будут сотрудничать Фото: Pixabay.com NASA не может представить осуществление полетов на Луну и Марс без сотрудничества с Россией. Об этом заявил и. о. заместителя руководителя американской программы научных исследований на борту Международной космической станции (МКС) Боб Демпси. «Кроме того, [планируются] полеты на Луну и Марс. Мы никоим образом не сможем осуществить их без сотрудничества с русскими», — передает слова Боба Демпси ТАСС. По его словам, между NASA и российскими коллегами имеется очень обширное сотрудничество, которое будет поддерживаться до тех пор, пока МКС не прекратит существование. Специалист NASA уточнил, что американские и российские космонавты на борту МКС постоянно обмениваются оборудованием для проведения научных экспериментов. Ранее сообщалось, что NASA заявили о возобновлении российско-американских полетов в космос. Глава NASA Билл Нельсон сообщил, что желает встретиться с гендиректором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным, пишет RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

NASA не может представить осуществление полетов на Луну и Марс без сотрудничества с Россией. Об этом заявил и. о. заместителя руководителя американской программы научных исследований на борту Международной космической станции (МКС) Боб Демпси. «Кроме того, [планируются] полеты на Луну и Марс. Мы никоим образом не сможем осуществить их без сотрудничества с русскими», — передает слова Боба Демпси ТАСС. По его словам, между NASA и российскими коллегами имеется очень обширное сотрудничество, которое будет поддерживаться до тех пор, пока МКС не прекратит существование. Специалист NASA уточнил, что американские и российские космонавты на борту МКС постоянно обмениваются оборудованием для проведения научных экспериментов. Ранее сообщалось, что NASA заявили о возобновлении российско-американских полетов в космос. Глава NASA Билл Нельсон сообщил, что желает встретиться с гендиректором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным, пишет RT.