Мутко спрогнозировал цены на жилье в 2022 году

21 декабря 2021 в 03:52 Размер текста - 17 +

Мутко предсказал остановку цен на жилье в регионах Фото: Денис Моргунов © URA.RU Стоимость жилья в 2022 году замедлится, в некоторых регионах совсем перестанет расти. Об этом заявил гендиректор госкомпании «Дом.РФ» Виталий Мутко. «Цены на жилье в 2022 году „войдут в нормальный цикл“ и будут расти не более чем на уровень инфляции, а в некоторых регионах, с небольшим спросом на жилье, рост цен может остановиться», — рассказал Мутков в интервью РБК. По его словам, такой прогноз станет возможным, если меры правительства и Центробанка остановят рост инфляции. По данным Росстата, к концу сентября цены на новостройки в России выросли на 22% в годовом выражении — до 93,5 тыс. руб. за квадратный метр. По словам Мутков, рост произошел из-за введения льготной ипотеки, а также из-за увеличения себестоимости строительства и стоимости рабочей силы. Ранее сообщалось, что Отказ от трудовых мигрантов на стройках приведет к росту себестоимости жилья до 40%. Это следует из опроса российских застройщиков, который провел первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Ранее глава Минстроя России Ирек Файзуллин заявил, что стоимость недвижимости стабилизируется не раньше, чем через полгода. По его словам, к середине следующего года баланс спроса и предложения на рынке придет к равновесию, передает телеканал 360. В столицах крупных регионов спрос остается высоким, поэтому цены там либо замерли, либо растут, уточняет Life . Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Стоимость жилья в 2022 году замедлится, в некоторых регионах совсем перестанет расти. Об этом заявил гендиректор госкомпании «Дом.РФ» Виталий Мутко. «Цены на жилье в 2022 году „войдут в нормальный цикл“ и будут расти не более чем на уровень инфляции, а в некоторых регионах, с небольшим спросом на жилье, рост цен может остановиться», — рассказал Мутков в интервью РБК. По его словам, такой прогноз станет возможным, если меры правительства и Центробанка остановят рост инфляции. По данным Росстата, к концу сентября цены на новостройки в России выросли на 22% в годовом выражении — до 93,5 тыс. руб. за квадратный метр. По словам Мутков, рост произошел из-за введения льготной ипотеки, а также из-за увеличения себестоимости строительства и стоимости рабочей силы. Ранее сообщалось, что Отказ от трудовых мигрантов на стройках приведет к росту себестоимости жилья до 40%. Это следует из опроса российских застройщиков, который провел первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Ранее глава Минстроя России Ирек Файзуллин заявил, что стоимость недвижимости стабилизируется не раньше, чем через полгода. По его словам, к середине следующего года баланс спроса и предложения на рынке придет к равновесию, передает телеканал 360. В столицах крупных регионов спрос остается высоким, поэтому цены там либо замерли, либо растут, уточняет Life.