Вирусолог рассказал об эффективности вакцинации против «Омикрона»

21 декабря 2021 в 06:31 Размер текста - 17 +

Современные вакцины от COVID-19 эффективны против штамма «Омикрон», потому что основаны на начальных вариантах вируса. Об этом заявил профессор, вирусолог Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко. «Современные вакцины основаны на китайских вариантах происхождения 2019 и начала 2020 года, но все равно их эффективность доказана — для защиты и от „дельты“, и от бразильского варианта, а теперь и от „Омикрона“. Уже есть убедительные данные, собранные инфекционистами, которые показывают, что среди заболевших и госпитализированных людей преобладают те, которые не были вакцинированы», — цитирует Александра Бутенко радио Sputnik. Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов назвал вакцинацию единственным способом предотвратить вспышку заболеваемости коронавирусом. «Я бы хотел призвать к вакцинации, потому что это единственное средство, которое позволяет управлять рисками при коронавирусной инфекции», — передает слова Чуланова телеканал 360. Ранее в беседе с URA.RU иммунолог Владимир Болибок рассказал о характерных симптомах заболевания штаммом «Омикрон». Минздрав РФ включил прививку от COVID-19 в национальный календарь прививок. Ученые предупредили об опасности заболевания гриппом и коронавирусом одновременно. В Европейском агентстве лекарственных средств заявили о снижении эффективности вакцин от COVID-19 против «Омикрона», пишет RT.