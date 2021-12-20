20 декабря 2021

Вирусолог рассказал об эффективности вакцинации против «Омикрона»

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Современные вакцины эффективны от всех штаммов, заявил Александр Бутенко Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Современные вакцины от COVID-19 эффективны против штамма «Омикрон», потому что основаны на начальных вариантах вируса. Об этом заявил профессор, вирусолог Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко.

«Современные вакцины основаны на китайских вариантах происхождения 2019 и начала 2020 года, но все равно их эффективность доказана — для защиты и от „дельты“, и от бразильского варианта, а теперь и от „Омикрона“. Уже есть убедительные данные, собранные инфекционистами, которые показывают, что среди заболевших и госпитализированных людей преобладают те, которые не были вакцинированы», — цитирует Александра Бутенко радио Sputnik.

Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов назвал вакцинацию единственным способом предотвратить вспышку заболеваемости коронавирусом. «Я бы хотел призвать к вакцинации, потому что это единственное средство, которое позволяет управлять рисками при коронавирусной инфекции», — передает слова Чуланова телеканал 360.

Ранее в беседе с URA.RU иммунолог Владимир Болибок рассказал о характерных симптомах заболевания штаммом «Омикрон». Минздрав РФ включил прививку от COVID-19 в национальный календарь прививок. Ученые предупредили об опасности заболевания гриппом и коронавирусом одновременно. В Европейском агентстве лекарственных средств заявили о снижении эффективности вакцин от COVID-19 против «Омикрона», пишет RT.

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Современные вакцины от COVID-19 эффективны против штамма «Омикрон», потому что основаны на начальных вариантах вируса. Об этом заявил профессор, вирусолог Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко. «Современные вакцины основаны на китайских вариантах происхождения 2019 и начала 2020 года, но все равно их эффективность доказана — для защиты и от „дельты“, и от бразильского варианта, а теперь и от „Омикрона“. Уже есть убедительные данные, собранные инфекционистами, которые показывают, что среди заболевших и госпитализированных людей преобладают те, которые не были вакцинированы», — цитирует Александра Бутенко радио Sputnik. Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов назвал вакцинацию единственным способом предотвратить вспышку заболеваемости коронавирусом. «Я бы хотел призвать к вакцинации, потому что это единственное средство, которое позволяет управлять рисками при коронавирусной инфекции», — передает слова Чуланова телеканал 360. Ранее в беседе с URA.RU иммунолог Владимир Болибок рассказал о характерных симптомах заболевания штаммом «Омикрон». Минздрав РФ включил прививку от COVID-19 в национальный календарь прививок. Ученые предупредили об опасности заболевания гриппом и коронавирусом одновременно. В Европейском агентстве лекарственных средств заявили о снижении эффективности вакцин от COVID-19 против «Омикрона», пишет RT.
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