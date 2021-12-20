Иммунолог Болибок назвал фирменные симптомы штамма «Омикрон»

21 декабря 2021 в 01:01 Размер текста - 17 +

Точно определить штамм коронавируса может только лабораторная диагностика Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Характерными симптомами заражения штаммом коронавируса «Омикрон» являются головная боль и слабость. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. «У „Омикрона“ самый характерный симптом — это достаточно выраженная головная боль и внезапно наступающая слабость, упадок сил. Проблема в том, что для всех вариантов коронавируса описано более 70 симптомов. Они повторяются у разных штаммов, но некоторые симптомы более выражены у одних штаммов, какие-то симптомы более выражены у других. У первого, уханьского штамма „визитная карточка“ была — потеря обоняния, на „Дельте“ тоже встречается, но гораздо реже. Коллеги в странах, где „Омикрона“ много, говорят, что потеря обоняния встречается очень редко», — сказал Владимир Болибок. Генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков отметил, что симптоматика зависит от того, кто именно заразился коронавирусом. «Одно дело, когда человек пожилой болеет, другое дело, когда ребенок или подросток», — сообщил иммунолог. При тяжелом поражении легких и одышке не выделяют отдельно такие симптомы, как слабость и потерю аппетита, в отличие от легкой формы, объяснил Крючков. Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Анатолий Альтштейн в беседе с агентством подчеркнул, что нужно ориентироваться не на симптомы при определении штамма. «Это разноликое заболевание. У кого-то есть симптомы, у кого-то нет. Здесь больше надо ориентироваться на лабораторную диагностику», — заключил эксперт. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Характерными симптомами заражения штаммом коронавируса «Омикрон» являются головная боль и слабость. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. «У „Омикрона“ самый характерный симптом — это достаточно выраженная головная боль и внезапно наступающая слабость, упадок сил. Проблема в том, что для всех вариантов коронавируса описано более 70 симптомов. Они повторяются у разных штаммов, но некоторые симптомы более выражены у одних штаммов, какие-то симптомы более выражены у других. У первого, уханьского штамма „визитная карточка“ была — потеря обоняния, на „Дельте“ тоже встречается, но гораздо реже. Коллеги в странах, где „Омикрона“ много, говорят, что потеря обоняния встречается очень редко», — сказал Владимир Болибок. Генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков отметил, что симптоматика зависит от того, кто именно заразился коронавирусом. «Одно дело, когда человек пожилой болеет, другое дело, когда ребенок или подросток», — сообщил иммунолог. При тяжелом поражении легких и одышке не выделяют отдельно такие симптомы, как слабость и потерю аппетита, в отличие от легкой формы, объяснил Крючков. Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Анатолий Альтштейн в беседе с агентством подчеркнул, что нужно ориентироваться не на симптомы при определении штамма. «Это разноликое заболевание. У кого-то есть симптомы, у кого-то нет. Здесь больше надо ориентироваться на лабораторную диагностику», — заключил эксперт.