В Курганской области нашли больных гонконгским гриппом

Штамм гонконгского гриппа входит в состав сезонной вакцины от коронавируса Фото: Екатерина Сычкова

В Курганской области во время исследований материала от людей с признаками ОРВИ, который собрали на прошлой неделе, в том числе выявляют гонконгский грипп (H3N2). Данное сообщение размещено на сайте областного Роспотребнадзора.

«На прошедшей неделе ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области“ было проведено 260 исследования материала от людей с признаками ОРВИ. В пейзаже циркулирующих вирусов определяются РС-вирусы, риновирусы, бокавирусы, вирусы парагриппа, гриппа типа А (H3N2), штаммы которого входят в состав сезонной вакцины от гриппа. Всего с начала 2021 года проведено 13 000 исследований», — указано в сообщении.

В период с 13 по 19 декабря в регионе выявили 8316 случаев ОРВИ. Из них 5267 случаев зарегистрировали в Кургане. В регионе от гриппа привиты 418 830 человек, что составляет 52% населения.

Первые случаи заражения гриппом, вызванным штаммом H3N2 вируса гриппа А, были зафиксированы в 1968 году в Гонконге. С 1968 по 1970 годы, по данным «Википедии», от этого гриппа погибло от одного до четырех миллионов человек. Чаще всего от вируса страдали люди старше 65 лет.