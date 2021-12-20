Елена Новоторженцева вновь возглавила свердловскую Счетную палату Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Председателем Счетной палаты Свердловской области на новый срок назначена Елена Новоторженцева, кандидатуру которой выдвинул губернатор Евгений Куйвашев. Такое решение на голосовании приняли депутаты регионального заксобрания, передает корреспондент URA.RU.

«Елена Васильевна имеет высшее образование, многолетний опыт успешной деятельности. В том числе, более девяти лет на руководящих должностях в финансово-экономической сфере, сфере госконтроля и аудита. Предлагаю поддержать назначение», — объявил полпред губернатора в парламенте Михаил Ершов. Кандидатуру одобрили 47 депутатов из 48 присутствующих.

Спикер заксобрания Людмила Бабушкина подчеркнула, что перед назначением Новоторженцева прошла согласование на уровне Счетной палаты РФ. Сама Новоторженцева в ответном слове поблагодарила депутатов за поддержку. «Надеюсь, в следующие пять лет наше сотрудничество будет не менее конструктивным и еще более полезным», — поделилась она.

Сразу после избрания Новоторженцева приняла первое решение — предложила назначить четырех новых аудиторов Счетной палаты. По итогам голосования ими стали ими стали Юрий Русанов, Светлана Булах, Николай Гребенщиков и Роман Гаврилин.

Новоторженцева возглавила областную Счетную палату в 2017 году. За несколько месяцев до этого ее кандидатуру выдвинул губернатор Куйвашев. На тот момент Новоторженцева была заместителем министра инвестиций, а до этого несколько лет работала в минэкономики. Неофициально сообщалось, что чиновница испытывает сложности по переизбранию на новый срок (официально начнется с весны 2022 года), но в итоге для Новоторженцевой все сложилось удачно.