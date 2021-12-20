20 декабря 2021

Пермские власти раскрыли детали образования нового муниципалитета

© Служба новостей «URA.RU»
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Коми-Пермяцкий округ, Кудымкар. Пермь
На карте Пермского края появится новый муниципалитет — Кудымкарский муниципальный округ Фото:

Стали известны детали образования нового муниципалитета в Пермском крае — Кудымкарского муниципального округа. Окончательные сроки преобразования территории — 1 января 2023 года. Об этом говорится в проекте закона, внесенного на рассмотрение законодательного собрания края Кудымкарской гордумой. Документ опубликован на сайте краевого парламента.

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В Пермском крае появится новый муниципалитет

«Объединить Городской округ-город Кудымкар с Кудымкарским муниципальным округом. Новое муниципальное образование наделяется статусом муниципального округа. Переходный период образования нового муниципалитета: до 1 января 2023 года», — сказано в проекте закона.

Отмечается, что цель объединения территорий — ускорение социально-экономического развития и повышения уровня жизни населения. В состав думы Кудымкарского округа войдут 25 депутатов. Выборы депутатов, по данным источника URA.RU, близкого к краевым властям, состоятся в марте 2022 года.

URA.RU рассказывало о проведении муниципальной реформы в Коми-округе. Объединение двух территорий оказалось под угрозой срыва из-за депутатов — среди них нашлись противники данной инициативы. В ситуацию пришлось вмешиваться администрации губернатора Пермского края.

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Стали известны детали образования нового муниципалитета в Пермском крае — Кудымкарского муниципального округа. Окончательные сроки преобразования территории — 1 января 2023 года. Об этом говорится в проекте закона, внесенного на рассмотрение законодательного собрания края Кудымкарской гордумой. Документ опубликован на сайте краевого парламента. «Объединить Городской округ-город Кудымкар с Кудымкарским муниципальным округом. Новое муниципальное образование наделяется статусом муниципального округа. Переходный период образования нового муниципалитета: до 1 января 2023 года», — сказано в проекте закона. Отмечается, что цель объединения территорий — ускорение социально-экономического развития и повышения уровня жизни населения. В состав думы Кудымкарского округа войдут 25 депутатов. Выборы депутатов, по данным источника URA.RU, близкого к краевым властям, состоятся в марте 2022 года. URA.RU рассказывало о проведении муниципальной реформы в Коми-округе. Объединение двух территорий оказалось под угрозой срыва из-за депутатов — среди них нашлись противники данной инициативы. В ситуацию пришлось вмешиваться администрации губернатора Пермского края.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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