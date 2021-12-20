Пермские власти определились со сроками детской вакцинации

В Прикамье в следующем году планируют привить 32 тыс. подростков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае к вакцинации подростков от коронавируса приступят в начале февраля 2022 года. Всего планируется привить 32 тыс. детей, сообщил URA.RU главный внештатный эпидемиолог Пермского края Вадислав Семериков.

«Сегодня определена потребность вакцинации детей от 12 до 17 лет. Это 32 тыс. детей. Информация направлена в министерство здравоохранения РФ. Мы думали, что уже в этом году начнем стартовую вакцинацию, но пока все объемы [необходимой вакцины] сверстываются по стране, так что думаю, мы к вакцинации приблизимся в начале февраля», — сказал Семериков.

Эпидемиолог подчеркнул важность вакцинирования подростков. По его словам, в 2021 году COVID-19 заболели 14 тыс. маленьких пермяков, что в 10 раз больше, чем годом ранее.

20 декабря прививка от коронавирусной инфекции, в том числе и для подростков от 12 лет, включена в национальный календарь вакцинации. Особо отмечается, что она должна делаться добровольно и с письменного согласия одного из родителей. Ранее инициативная группа родителей из Перми обращалась к властям с просьбой не допустить обязательной вакцинации детей.