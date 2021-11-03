03 ноября 2021
02 ноября 2021

Родители попросят пермского губернатора отменить вакцинацию детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцина Спутник Лайт. Челябинск, эпидемия, укол, шприц, вакцинация, инъекция, коронавирус, covid, ковид, пандемия, вакцинирование
Родители планируют обращаться также к краевому минздраву росздравнадзору Фото:
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Коронавирус COVID-19

Родители из Перми планируют обратиться к властям с просьбой не допустить обязательной вакцинации детей от коронавируса. Об этом URA.RU рассказала руководитель региональной общественной организации «За права многодетных в Пермском крае» Людмила Елтышева.

«Будет коллективное обращение от родителей. Мы планируем обратиться в краевой минздрав, к губернатору, в Росздравнадзор, в Москву и, наверное, к президенту», — рассказала Елтышева агентству. По ее мнению, вакцинация должна быть добровольной и разумной, а не принудительной.

Также общественница рассказала URA.RU о ситуации с техникумами и другими учебными заведениями Перми. Родители студентов обращаются к Елтышевой и рассказывают, что их детей в обязательном порядке заставляют прививаться в образовательных учреждениях до 30 ноября. Как рассказала Елтышева, многие студенты собираются организовать профсоюз, чтобы добиться отмены обязательной вакцинации.

Ранее в минздраве Пермского края заявляли, что готовы к вакцинации подростков от COVID-19. В настоящее время ведомство ожидает указаний федеральных властей. Обязательная вакцинация студентов уже введена постановлением главного санитарного врача региона.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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