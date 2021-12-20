Ozon указал, сколько денег свердловчане отдадут на подарки к 2022

Почти половина опрошенных будет дарить подарки только двум-трем близким людям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Каждый пятый житель Екатеринбурга потратит на новогодние подарки от 30 до 50 тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании крупного маркетплейса Ozon.

«Треть екатеринбуржцев собирается потратить на новогодние подарки в общей сложности от 10 до 20 тыс. рублей, а каждый пятый — от 30 до 50 тыс. рублей, выяснил Ozon, опросив более 1,5 тыс. человек по всей стране», — сообщает пресс-служба.

Почти половина опрошенных будет дарить подарки только двум-трем близким людям, а каждый пятый готов положить подарки, как минимум 6-10 окружающим. Самые дорогие подарки достанутся детям, супругам и родителям. Дети традиционно получат игрушки, гаджеты, одежду, сладости и книги. Среди подарков для взрослых самыми распространенными являются средства по уходу за собой, одежда, книги, сувениры и аксессуары к технике.

Больше всего екатеринбуржцы мечтают получить довольно дорогие подарки. 32% мечтают о путешествии, 12% хотели бы получить технику, а 10% — автомобиль.