20 декабря 2021
19 декабря 2021
18 декабря 2021
17 декабря 2021

Власти Тюмени вывезли из города 500 грузовиков снега. На город выпало треть месячной нормы осадков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города, зима. Тюмень, уборка снега, трактор, спецтехника, уборка улиц
Снег в Тюмени убирают более 400 единиц техники и 500 рабочих Фото:

За последние сутки подрядчики властей Тюмени вывезли из города на полигон 500 грузовиков со снегом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. По информации администрации, за последние три дня в Тюмени выпало треть месячной нормы снега.

«За последние сутки на полигон отправилось более 10 000 куб. м. осадков, что равно 500 КамАЗам. Специалисты работают круглосуточно, в одну смену задействуется более 400 единиц техники и 500 рабочих», — рассказали в мэрии.

В администрации добавили, что в 2021 году для уборки снега дополнительное приобретено 30 единиц спецтехники. Это лаповые снегопогрузчики, автогрейдеры, подметальные трактора для уборки узких тротуаров, КамАЗы, а также комбинированные дорожные машины.

Ранее агентство писало, что утром 20 декабря после снегопада на дорогах Тюмени возникли многокилометровые заторы. Из-за сильных дорожных заторов многие тюменцы опоздали на работу.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

За последние сутки подрядчики властей Тюмени вывезли из города на полигон 500 грузовиков со снегом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. По информации администрации, за последние три дня в Тюмени выпало треть месячной нормы снега. «За последние сутки на полигон отправилось более 10 000 куб. м. осадков, что равно 500 КамАЗам. Специалисты работают круглосуточно, в одну смену задействуется более 400 единиц техники и 500 рабочих», — рассказали в мэрии. В администрации добавили, что в 2021 году для уборки снега дополнительное приобретено 30 единиц спецтехники. Это лаповые снегопогрузчики, автогрейдеры, подметальные трактора для уборки узких тротуаров, КамАЗы, а также комбинированные дорожные машины. Ранее агентство писало, что утром 20 декабря после снегопада на дорогах Тюмени возникли многокилометровые заторы. Из-за сильных дорожных заторов многие тюменцы опоздали на работу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...