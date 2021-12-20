Снег в Тюмени убирают более 400 единиц техники и 500 рабочих Фото: Денис Моргунов © URA.RU

За последние сутки подрядчики властей Тюмени вывезли из города на полигон 500 грузовиков со снегом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. По информации администрации, за последние три дня в Тюмени выпало треть месячной нормы снега.

«За последние сутки на полигон отправилось более 10 000 куб. м. осадков, что равно 500 КамАЗам. Специалисты работают круглосуточно, в одну смену задействуется более 400 единиц техники и 500 рабочих», — рассказали в мэрии.

В администрации добавили, что в 2021 году для уборки снега дополнительное приобретено 30 единиц спецтехники. Это лаповые снегопогрузчики, автогрейдеры, подметальные трактора для уборки узких тротуаров, КамАЗы, а также комбинированные дорожные машины.

Ранее агентство писало, что утром 20 декабря после снегопада на дорогах Тюмени возникли многокилометровые заторы. Из-за сильных дорожных заторов многие тюменцы опоздали на работу.