20 декабря 2021

Текслеру назвали города и районы, где меньше всего QR-кодов

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинация от коронавируса. Челябинск, медсестра, прививка, врач, больница, вакцинация, коронавирус, covid, ковид, спутник v
В Челябинской области самые худшие показатели по вакцинации в Миассе и Брединском районе Фото:
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Город Миасс и Брединский районы показали наихудшие результаты в Челябинской области по вакцинированию от коронавируса жителей. Это единственные муниципалитеты, где доля населения, не имеющего соответствующих QR-кодов, составила менее 50%. Данная информация прозвучала 21 декабря на совещании с главами муниципалитетов, которое проводил губернатор Алексей Текслер.

«Губернатор поручил более адресно работать с людьми, искать индивидуальный подход, более активно работать с категорией, для которых вакцинация обязательна. Необходимо использовать разные форматы мотивации граждан для вакцинации», — заявили URA.RU в пресс-службе Текслера.

Также в числе отстающих оказался Еманжелинский район, Копейск и Златоуст. Что касается лидеров, то, как заявил на совещании министр здравоохранения региона Юрий Семенов, самый высокий процент вакцинации среди взрослого населения в Локомотивном, Кыштыме и Верхнеуральском район. Здесь привились более 80%.

В целом, по словам Семенова, вакцинации против коронавирусной инфекции подлежат 80% от взрослого населения. На 21 декабря вакцинировано 1 523 279 человек — это 56,5% жителей области.

Месяц назад на таком же совещании Текслер отчитал мэра Миасса Григория Тонких и мэра Златоуста Максима Пекарского за провал вакцинации. Главам было дано указание активнее работать с градообразующими предприятиями.

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Город Миасс и Брединский районы показали наихудшие результаты в Челябинской области по вакцинированию от коронавируса жителей. Это единственные муниципалитеты, где доля населения, не имеющего соответствующих QR-кодов, составила менее 50%. Данная информация прозвучала 21 декабря на совещании с главами муниципалитетов, которое проводил губернатор Алексей Текслер. «Губернатор поручил более адресно работать с людьми, искать индивидуальный подход, более активно работать с категорией, для которых вакцинация обязательна. Необходимо использовать разные форматы мотивации граждан для вакцинации», — заявили URA.RU в пресс-службе Текслера. Также в числе отстающих оказался Еманжелинский район, Копейск и Златоуст. Что касается лидеров, то, как заявил на совещании министр здравоохранения региона Юрий Семенов, самый высокий процент вакцинации среди взрослого населения в Локомотивном, Кыштыме и Верхнеуральском район. Здесь привились более 80%. В целом, по словам Семенова, вакцинации против коронавирусной инфекции подлежат 80% от взрослого населения. На 21 декабря вакцинировано 1 523 279 человек — это 56,5% жителей области. Месяц назад на таком же совещании Текслер отчитал мэра Миасса Григория Тонких и мэра Златоуста Максима Пекарского за провал вакцинации. Главам было дано указание активнее работать с градообразующими предприятиями.
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