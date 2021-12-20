Свердловский минздрав признал острую нехватку врачей

Андрей Карлов обозначил, что свердловский минздрав работает над устранением дефицита врачей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловский министр здравоохранения Андрей Карлов публично признал, что в медучреждениях региона не хватает врачей. По его словам, у областного минздрава уже есть понимание, как в будущем восполнить дефицит. С такими заявлениями Карлов выступил на заседании свердловского заксобрания, передает корреспондент URA.RU.

«Дефицит кадров мы постараемся устранить, прежде всего, за счет системной работы, которая включает в себя [программу] „Профи-дебют“. Это долгосрочная программа, которая позволит нам детей ориентировать на работу в медицинских учреждениях. <…> Когда мы добьемся, чтобы студенты возвращались на место, откуда прибыли, у нас начнется кадровая стабилизация. Наверное, через два-три года будет повышенный выпуск студентов, мы улучшим ситуацию», — заявил Андрей Карлов, отвечая на вопрос коммуниста Габбаса Даутова о дефиците врачей по всей области.

Министр также подчеркнул, что его ведомство знает о нехватке узких специалистов в небольших населенных пунктах. По словам Карлова, для решения этой проблемы минздрав будет отправлять в такие места выездные бригады. «Ресурс у нас еще для этого есть», — пояснил чиновник.

В августе стало известно, что в Свердловской области не хватает врачей первичного звена. Как заявляла ректор УГМУ Ольга Ковтун, дефицит составляет 780 специалистов, больше всего не достает врачей-педиатров и участковых терапевтов. Одна из сложнейших ситуаций сложилась в Демидовской больнице Нижнего Тагила, где работает лишь 50% врачей от необходимого количества.