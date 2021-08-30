30 августа 2021

В Свердловской области возник дефицит педиатров и терапевтов

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Минздрав Свердловской области закроет кадровый вопрос к 2024 году Фото:

В Свердловской области не хватает врачей первичного звена. Об этом ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун сообщила на пресс-конференции. Она отметила, что больше всего не хватает врачей-педиатров и участковых терапевтов.

«В Свердловской области не хватает 780 специалистов первичного звена. Это стало известно по итогам апрельской коллегии. В большей степени не хватает врачей-педиатров и участковых терапевтов», — сказала Ковтун.

Проблема быстрого решения кадрового вопроса связана с тем, что цикл обучения в медицинском университете долгий, отметила Ковтун. По словам ректора, к 2024 году планируется закрыть все кадровые вопросы с нехваткой врачей. «Я полагаю, что к 2024 году эта проблема будет решена за счет выделения бюджета для обучения студентов на эти специальности», — рассказала ректор.

Мединский университет выполняет задачу, помогая региону подготовить кадры для отросли здравоохранения, добавила Ковтун. В этом году было зачислено 150 абитуриентов и 35 ординаторов, которые будут учиться за счет областного и регионального бюджета, отметила ректор.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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